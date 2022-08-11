  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью

Педан: У нас был недолгий разговор на эту тему. Я говорю: "Лера, подумай. На тебя будут смотреть, ты пример" Фото: pedanos / Instaram

Педан сообщил, что его дочь в этом году окончила Киевскую гимназию с золотой медалью и приняла решение получать высшее образование в Украине.

"У нас был недолгий разговор на эту тему. Я говорю: "Лера, подумай. На тебя будут смотреть, ты пример". И мы сели, поговорили. В конце разговора она сказала: "Я хочу учиться в Украине", – рассказал ведущий.

Педан не уточнил, в каком именно украинском университете будет продолжать обучение его дочь.

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