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11 августа, 2022
 
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Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью

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Педан: У нас был недолгий разговор на эту тему. Я говорю: "Лера, подумай. На тебя будут смотреть, ты пример"
Педан: У нас был недолгий разговор на эту тему. Я говорю: "Лера, подумай. На тебя будут смотреть, ты пример"
Фото: pedanos / Instaram

Украинский ведущий и блогер Александр Педан в интервью, которое 9 августа опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ", рассказал, где дальше будет учиться его дочь Валерия.

Педан сообщил, что его дочь в этом году окончила Киевскую гимназию с золотой медалью и приняла решение получать высшее образование в Украине.

"У нас был недолгий разговор на эту тему. Я говорю: "Лера, подумай. На тебя будут смотреть, ты пример". И мы сели, поговорили. В конце разговора она сказала: "Я хочу учиться в Украине", – рассказал ведущий.

Педан не уточнил, в каком именно украинском университете будет продолжать обучение его дочь. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Валерия (2005) – старшая дочь Педана. С женой Инной ведущий также воспитывает сына Марка (2016).

Вместе с дочерью Педан после полномасштабного вторжения РФ в Украину презентовал проект "УніверCheck", в котором рассказывает о преимуществах того или иного украинского вуза.

Теги: образование, дети, война России против Украины, семья, Александр Педан
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