  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится

"О коллегах или хорошо, или ничего, но я не до конца верю в этот тезис, потому что английский вы выучить можете, а украинский – нет? Здесь у меня что-то не сходится, – сказал он. – Вопрос в чем? Тяжело? Да, тяжело. А нам не тяжело отстраивать, воевать? Трансформация Украины в Украину наконец-то – она сложная, так не бывает, что легко".
Педан подчеркнул, что ему также пришлось учить украинский, так как из-за незнания языка его едва не уволили с работы не телевидении.
"Это нелегко, но это надо. Значит, это ваш трудный, но важный для Украины шаг. Вот и все", – признался Педан.
10 июля на YouTube-канале Ефросининой вышел новый выпуск "Взрослых девочек", в котором ведущая вместе с Поляковой заявили, что не смогут импровизировать и шутить во время записи передач, если будут общаться друг с другом на украинском языке.
"Оля поет украинские песни, я перевела свой Instagram, когда я могу исправить ошибки, поразмышлять над текстом. Но там, где нас увлекают эмоции, там, где мы быстро должны изложить свои мысли, там, где происходит что-то триггерное и животрепещущее, у меня, например, не выходит. Не выходит шутить, и у нас нет этой химии", – заявила Ефросинина.
Ведущие пообещали в эфирах "Взрослых девочек" отвечать на украиноязычные вопросы зрителей на украинском языке.
Позиция Ефросининой и Поляковой вызвала критику в сети.