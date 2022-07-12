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12 июля, 2022
 
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Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Полякова и Ефросинина заявили, что не смогут импровизировать и шутить во время записи передач, если будут общаться друг с другом на украинском языке
Полякова и Ефросинина заявили, что не смогут импровизировать и шутить во время записи передач, если будут общаться друг с другом на украинском языке
Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

Украинский ведущий Александр Педан 12 июля в интервью Общественному прокомментировал отказ ведущих YouTube-шоу "Взрослые девочки" Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой переходить на украинский язык во время записи новых выпусков своего проекта. Интервью с Педаном в том числе опубликовано на YouTube-канале ICTV.

"О коллегах или хорошо, или ничего, но я не до конца верю в этот тезис, потому что английский вы выучить можете, а украинский  нет? Здесь у меня что-то не сходится,  сказал он. – Вопрос в чем? Тяжело? Да, тяжело. А нам не тяжело отстраивать, воевать? Трансформация Украины в Украину наконец-то – она сложная, так не бывает, что легко".

Педан подчеркнул, что ему также пришлось учить украинский, так как из-за незнания языка его едва не уволили с работы не телевидении.

"Это нелегко, но это надо. Значит, это ваш трудный, но важный для Украины шаг. Вот и все", – признался Педан.

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube
Контекст:

10 июля на YouTube-канале Ефросининой вышел новый выпуск "Взрослых девочек", в котором ведущая вместе с Поляковой заявили, что не смогут импровизировать и шутить во время записи передач, если будут общаться друг с другом на украинском языке.

"Оля поет украинские песни, я перевела свой Instagram, когда я могу исправить ошибки, поразмышлять над текстом. Но там, где нас увлекают эмоции, там, где мы быстро должны изложить свои мысли, там, где происходит что-то триггерное и животрепещущее, у меня, например, не выходит. Не выходит шутить, и у нас нет этой химии", – заявила Ефросинина.

Ведущие пообещали в эфирах "Взрослых девочек" отвечать на украиноязычные вопросы зрителей на украинском языке.

Позиция Ефросининой и Поляковой вызвала критику в сети.

Теги: Оля Полякова, Александр Педан, Маша Ефросинина
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