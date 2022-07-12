  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится

Полякова и Ефросинина заявили, что не смогут импровизировать и шутить во время записи передач, если будут общаться друг с другом на украинском языке Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

"О коллегах или хорошо, или ничего, но я не до конца верю в этот тезис, потому что английский вы выучить можете, а украинский – нет? Здесь у меня что-то не сходится, – сказал он. – Вопрос в чем? Тяжело? Да, тяжело. А нам не тяжело отстраивать, воевать? Трансформация Украины в Украину наконец-то – она сложная, так не бывает, что легко".

Педан подчеркнул, что ему также пришлось учить украинский, так как из-за незнания языка его едва не уволили с работы не телевидении.

"Это нелегко, но это надо. Значит, это ваш трудный, но важный для Украины шаг. Вот и все", – признался Педан.

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Видео: Факти ICTV / YouTube