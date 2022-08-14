Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину и показала еду, по которой скучала. Видео

Ведущая записала ролик, в котором позирует во время завтрака сырниками.

"Уважаемые домашние украинские сырники, знали бы вы, сколько мне снились", – подписала она ролик, добавив, что находится дома.

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Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину.