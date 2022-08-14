Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!

Свое заявление она сделала 11 августа, когда по приглашению выступающей в Майами с концертом украинской певицы Ирины Билык поднялась к ней на сцену.

"Я очень переживаю. У меня все родные – моя сестра, мои внуки, мои племянники – в Украине. И я сердцем и душой с ними каждый день, каждую секунду. Слава Украине!" – сказала Порывай.

Ранее в сети показали видео, снятое на этом же концерте, в котором Билык, обращаясь к Порывай, назвала ее зятя, поддерживающего войну РФ против Украины российского стриптизера Тарзана, говном. Этот фрагмент Порывай не стала публиковать в своем ролике.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)