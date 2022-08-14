Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!

Свое заявление она сделала 11 августа, когда по приглашению выступающей в Майами с концертом украинской певицы Ирины Билык поднялась к ней на сцену.
"Я очень переживаю. У меня все родные – моя сестра, мои внуки, мои племянники – в Украине. И я сердцем и душой с ними каждый день, каждую секунду. Слава Украине!" – сказала Порывай.
Ранее в сети показали видео, снятое на этом же концерте, в котором Билык, обращаясь к Порывай, назвала ее зятя, поддерживающего войну РФ против Украины российского стриптизера Тарзана, говном. Этот фрагмент Порывай не стала публиковать в своем ролике.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Людмила Порывай родилась в 1946 году. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер украинской хоровой капеллы "Світоч". В настоящее время проживает в США.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Порывай и ее старшая дочь Ирина Осауленко выступили против российской агрессии.
Младшая дочь Порывай Наташа Королева внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима. Ее муж открыто поддержал политику президента РФ Владимира Путина. В апреле он записал ролик, в котором оправдал преступления российских оккупантов в Буче Киевской области.