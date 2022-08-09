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Ефросинина о российских пропагандистах: Это убийцы – лицемерные, беспринципные, жадные

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Ефросинина: Я прямо хочу суда над пропагандистами РФ
Ефросинина: Я прямо хочу суда над пропагандистами РФ
Фото: Masha Efrosinina / Facebook

Российские пропагандисты использовали полученное образование для лжи и разжигания войны, поэтому они должны предстать перед судом. Такое мнение высказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущая Маша Ефросинина.

Журналистка поинтересовалась, как Ефросинина оценивает роль пропагандистов РФ Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Дмитрия Киселева и других в российско-украинской войне.

"Я считаю, что это – убийцы. Лицемерные, беспринципные, жадные люди. Вырожденцами мы их не можем назвать. Мы их как бы срущими в ямы все-таки не видим – они испражняются в золотые унитазы на своих виллах. [Это люди] получившие свое образование и направившие свои мозги на ложь, на вербовку людей, на абсолютное разжигание войны и подготовку народа к войне, как к чему-то нормальному, естественному, важному с точки зрения уничтожения другой нации, которую они в глазах людей сделали... Как они нас называют? Нацистами. Поэтому это абсолютные убийцы", – заявила Ефросинина.

Она сказала, что желает увидеть всех этих "деятелей" в суде.

"Я хочу увидеть их всех на скамейках подсудимых. Я прямо хочу суда. Потому что эти люди влияют на десятки миллионов. Ты представляешь: десятки миллионов людей? И они вот высирают им в мозги всю эту дрянь", – подчеркнула Ефросинина.

По ее словам, есть люди, которые подвержены воздействию пропаганды.

Я оказывалась в каких-то ситуациях или компаниях, когда люди абсолютно проукраинские говорили: "Ну, блин, ты попадаешь туда, смотришь телевизор. И если его смотреть, например, пять дней, ты себя ловишь на мысли, что "а может, и правда не все так однозначно?" Я говорю: "Да Господь с вами! Вы что, идиоты? Не говорите это даже при мне". Но с другой стороны, я сама про себя думаю: "Блин, ну как же это работает?" – поделилась Ефросинина.

Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные". Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ефросинина с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что она покинула Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, телевидение, Украина, Дмитрий Киселев, война, пропаганда, российская пропаганда, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, война России против Украины, интервью, Маша Ефросинина, Ольга Скабеева
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