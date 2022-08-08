​Ефросинина​: ​​Каждое утро просыпаюсь, себя щупаю и спрашиваю: "Ты как?" И говорю: "Ни хрена. Не дождетесь, твари!"

Ефросинина: Я держусь и не ломаюсь, несмотря на все удары и провокации Фото: Masha Efrosinina / Facebook

"Я не сломалась. Очень много за эти пять месяцев произошло всего как в жизни каждого из нас глобально, так и в жизни каждого из нас по отдельности. Я столько вижу сломанных людей, и мне, в принципе, кажется, что все работает на слом. Все: террор работает на слом, пропаганда работает на слом, внутренние срачи работают на слом, на раскол. Такое впечатление, что все от нас отвернулось. Но каждое утро я просыпаюсь, я себя щупаю и спрашиваю себя: "Ты как?" И говорю: "Ни хрена. Не дождетесь, твари. Не дождетесь". И, наверное, это мое достижение", – отметила телеведущая.

Она призналась, что до войны считала себя более хрупкой, хотя у нее были характер и четкая личная позиция.

"Но та боль, которая бьет таким убойным молотком в голову, – ее перенести сложно нормальному человеку. Я, пожалуй, горжусь этим достижением. Соответственно, пока я держусь и не ломаюсь, несмотря на все удары и провокации, на все, что происходит. Я держусь. И это позволяет мне развивать мою деятельность, многих женщин спасать и детей. Хотя, видишь, женщинам помогаешь – от женщин получаешь", – сказала Ефросинина.

Она рассказала, как сейчас работает "Фонд Маша", и подчеркнула, что психологи в Украине перегружены.

"На сегодняшний день все психологи в Украине – они зашиваются. Они сходят реально с ума. Они не успевают всем помочь. Потому что массово и тотально угнетение, ужас, паника, страх, отчаяние, усталость. Оно все уже затягивается петлей на шее", – поделилась Ефросинина.

Ефросинина: Мне знакомый психоаналитик сказал: "Нужен новый Фрейд, который разъяснит, что происходит с такими людьми, как эти россияне-животные". Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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