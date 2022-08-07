Ефросинина: Меня выперли из итальянского прямого эфира за правду про бункерного маразматика

Ефросинина: Пять месяцев война с такими чудовищными потерями, и мир за этим просто наблюдает Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

Журналистка спросила Ефросинину, какая из стран, по ее мнению, наиболее поражена российской пропагандой.

"Италия. Меня вообще выперли из эфира. Очень-очень долго договаривались о включении в прямой эфир в Италии. Там у них большое шоу. Они все сидят, трындят, их очень много. И они долго-долго меня уговаривали. Я говорю: "Хорошо, давайте включение", – рассказала телеведущая.

По ее словам, с самого начала ее смутило то, что итальянские ведущие использовали слово "конфликт" для обозначения ситуации в Украине.

"Думаю, ну, хорошо, сейчас я вам расскажу про "конфликт". Они начали говорить типа: "Мы тут слышали в ваших интервью другим каналам, что у вас как бы родственники живут в России. Они вам не пишут, не звонят?" Я говорю: "Это правда". – "Так это же прямой отсыл к тому, что вашим родственникам там хорошо и они боятся связываться с нацистами". И я говорю: "Так, стоп, секундочку, пердоне, сеньйорес". И вкатываю историю про то, что этот маразматик, гондон этот бункерный делает с моим народом, с моей страной. И все, меня выкинули из эфира", – сообщила Ефросинина.

При этом она подчеркнула, что изначальная договоренность была о 40 минутах эфира, а ее выключили уже через четыре минуты. Также, по ее словам, во Франции "кажется, что вообще нет историй про войну в Украине". Этому опыту она противопоставила общение с телеканалами из Индии.

"Индусы очень часто просят выйти в эфир. И я говорю: "Ребята, где Индия, а где мы?" Они говорят: "Вы не поверите: у нас только идет русская пропаганда по телевизору. И вот мы, мелкие каналы (ну, как "мелкие", [на них] тебя посмотрят 100 млн на их уровне населения) мы боремся, мы активисты и мы пытаемся", – сказала Ефросинина.

Она подчеркнула, что большую помощь оказывают в Германии и особенно Польше.

"Немцы очень много помогают, несмотря ни на что. Именно немцы создают какие-то фонды, организации, акции, демонстрации. Про Польшу мы все знаем. Польша навсегда станет нашим светочем просто в этом всем страшном аду. Вот то, с чем столкнулась", – отметила ведущая.

Бацман обратила внимание, что именно информационная составляющая в этой войне является самой большой проблемой, поэтому Украинскому государству необходимо учитывать это и доносить до европейцев, что Россия – это агрессор.

"К сожалению, у меня никаких нет комментариев, кроме того, что политика – это параллельно идущий огромный крейсер, полный своих секретных этажей, на которых идут свои переговоры, свои торги. Иначе все было бы намного проще, легче, быстрее. Но затянуть войну посреди Европы на пять месяцев с такими уже чудовищными, непомерными потерями и смертями, и мир за этим просто наблюдает... Мы что, блин, в гребаном черном зеркале? Это что такое? Мир сел, первые два месяца вообще как бы раздуплялся, что происходит, потом долго думал, потом долго говорил – и вот сейчас как-то что-то к нам [поступает]. И это постоянное выпрашивание оружия", – сказала Ефросинина.

Она подчеркнула, что процессы, происходящие в ряде регионов мира, являются следствием безнаказанности России.

"То, что происходит сейчас – Азербайджан, Армения, Тайвань, – вот это как раз то, что мир не справился, не проявил жесткость в отношении террориста, а развязал руки всем остальным, которые видят – что? – гребаную безнаказанность. Вот все же происходит на ваших глазах, чуваки. Ну почему же вы медлите? И это не может не пугать. Посмотри, сколько военных действий активизировалось на планете", – акцентировала Ефросинина.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)