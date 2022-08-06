​Ефросинина рассказала об украинских женщинах в Европе

Ефросинина: В моей жизни появилось такое явление, когда люди обнимают тебя на улице Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

"Ни с чем не спутать глаза женщин. У нас у всех сейчас стали похожие глаза. Вот мы их можем подвести, мы их можем... что-то сделать с ними, можем льдом по физиономии пройтись, чтобы нормально выглядеть, но глаза у всех потеряли блеск. Они либо выплаканы, либо такие какие-то отрешенные. Либо чуть-чуть с истерикой внутри. Но все время на мокром месте. Вот эти глаза я вижу повсюду", – поделилась Ефросинина.

Она рассказала, что ее больше всего эмоционально цепляет на встречах с женщинами из Украины.

"Трогательно, когда женщины признаются, что до сих пор не делают маникюр. Трогательно, когда я говорю: "Девочки, я сейчас оставила ребенка дома. И так мне хорошо, потому что они у меня на лице сидят целыми днями". И все такие: "Да!" Трогательно, когда женщины признаются в том, в чем мало кому бы признались. Вот это объединение горем – оно нас сильно отличает от всех", – сказала телеведущая.

По ее словам, раньше, когда люди видели ее на улице, здоровались, улыбались и стеснялись подойти сфотографироваться.

"Сейчас этого всего вообще нет. Они тебя видят – они идут и обнимаются. И моментально начинают плакать. И я понимаю, что из человека выходит это [напряжение]. Он же меня сразу ассоциирует с домом", – отметила телеведущая.

Она рассказала об одной встрече, которая произошла в Париже после благотворительного мероприятия.

"У меня был очень плохой день. Какой-то момент беспомощности. Никуда не уходящая вина за то, что я уехала. Все это меня так подсожрало и накрыло меня. И я иду по улице, и даже этих красок Парижа не вижу. И навстречу мне идут две девушки. И одна делает так: "Ой". И начинает рыдать: "Я вас мечтала увидеть всю свою жизнь". И она начинает произносить текст весь мой, что жизнь закончилась, что она не знает, что ей делать дальше. И она мне говорит: "Я себе загадала: если я когда-нибудь встречу Ефросинину, я ее обниму, все ей это скажу – и у меня 100% наладится жизнь. Но я всегда знала, что этого не произойдет: невозможно в Париже встретить Ефросинину". А я приехала на один день", – подчеркнула собеседница.

По словам Ефросининой, благодаря этой встрече она смогла найти силы и смысл.

"Она так долго меня обнимала, что я уже ее пообнимала, я уже стояла, а она держалась, как за дерево, за меня. И я думаю: "Теперь она пойдет в свою жизнь – и мы больше никогда не увидимся – совершенно другим человеком, потому что исполнилась какая-то ее внутренняя фантазия. Нет, ради одной такой встречи надо. Если такое происходит, это же счастье", – поделилась телеведущая.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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