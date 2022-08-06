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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ефросинина на встрече миллионеров ЕС​: Война в Украине сегодня держит вашу свободу и вашу безопасность

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Ефросинина: Я занимаю сейчас такую позицию: меня не надо жалеть, это неэффективно
Ефросинина: Я занимаю сейчас такую позицию: меня не надо жалеть, это неэффективно
Фото: Mashaefrosinina / Instagram

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущая Маша Ефросинина рассказала, о чем говорила на встрече с самыми богатыми людьми Европы, которая проходила в Германии.

"Я выехала из Украины уже в апреле. [Тогда] ничего не приходилось говорить – люди со всех сторон сами предлагали помощь. Это было что-то невероятное. Это войдет навсегда в какой-то исторический шкафчик моей памяти по поводу того, насколько люди хотели помогать. Это факт, это нельзя отрицать и нельзя ни в коем случае замалчивать. Затем был период дисциплинированной помощи, организованной. И я очень хорошо помню период, когда я вышла на сцену большого мероприятия, где были одни из самых успешных бизнесменов Европы. 100 человек самых богатых Европы. Это в Германии было. Они иногда собираются, у них свои какие-то есть воркшопы. Они обсуждают будущее", – поделилась Ефросинина.

Она отметила, что получила приглашение на мероприятие, потому что в тот период в Европе на любом мероприятии должна была обсуждаться украинская повестка.

"Это очень понятно. "Мы собрались обсудить нанотехнологии, проблемы климата, но про Украину поговорить тоже надо, потому что это же война". И меня туда занесла судьба. И я помню, что меня представляют и все вот так сидят (показывает, как люди не отрываясь смотрят в смартфон. – "ГОРДОН"). Я хорошо помню это чувство. Я сижу и думаю: "Так, стоп... А что же им говорить?" А меня еще очень попросили: "Давайте без лишней драмы, давайте без лишних каких-то примеров. Мы все видим Бучу, мы все видим все эти истории, картинки. Давайте как-то так". И я говорю им на английском: "Господа, я послушала несколько ваших лекций и ваших воркшопов, как вы рассуждаете. Это все так классно. Я так горжусь, что живу в мире образованных, цивилизованных и прогрессивных людей. Но моя жизнь показывает, что это все могут у вас забрать в течение... Одной минуты. Когда в вашем городе разорвется бомба", – рассказала собеседница.

Она напомнила европейцам, что именно Украина сейчас стоит на страже безопасности людей в ЕС.

"Вдруг вы думали, что я – это страна третьего мира, вдруг вы сейчас сидите, смотрите в телефоны и гуглите, что такое Украина. Оторвитесь. Вот она я. Успешный человек, с отличной жизнью, с кучей планов, с миллионом интересов – поверьте мне – не хуже ваших. Да, не чернозем, но мне тоже было чем заняться в этой жизни". И они так отрываются от телефонов, и потом как бы все очень внимательно [слушают]. Я пытаюсь все время объяснять людям, что нас не надо виктимизировать, нас не надо жалеть, нам не нужны вот эти: "Как жаль, как жаль... О, да, война..." Нет, чуваки, сейчас война – это означает, что у вас нет войны. Вот что надо понимать. Наша война сегодня держит вашу свободу и вашу безопасность. Вот это очень важно понимать", – отметила Ефросинина.

Бацман уточнила, какой была реакция слушающих после такой речи, захотел ли кто-то из участников помочь Украине.

"Я привезла им несколько проектов. Они, конечно, про инвестиции миллионные. Они их взяли на рассмотрение. Это все, что я знаю. Я привезла большой проект строительства клиники по протезированию в Украине. Я привезла еще проект больших центров реабилитационных. Вот. Все ушло на рассмотрение. Здесь, в Европе, все очень долго рассматривают", – сообщила телеведущая.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, бизнес, помощь, Алеся Бацман, Европа, миллионер, война России против Украины, безопасность, интервью, Маша Ефросинина, встреча, ЕС, бизнесмен
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