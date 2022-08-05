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05 августа, 2022
 
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"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема

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Ефросинина вместе с детьми находится за гарницей
Ефросинина вместе с детьми находится за гарницей
Фото: Masha Efrosinina / Facebook

Украинская ведущая Маша Ефросинина 5 августа опубликовала в Instagram селфи-видео, в котором запечатлена возле водоема.

Ведущая позирует в кадре в ярком топе и затемненных очках.

"Когда впервые позволила себе не читать новости с вечера и наконец-то выспалась", – подписала она ролик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины. Ведущая стала волонтером и помогала переселенцам во Львове.

В начале мая Ефросинина покинула Украину. Сейчас ведущая занимается проведением и организацией мероприятие в поддержку Украины, дает интервью. 

Теги: война, телеведущая, Маша Ефросинина
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