"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях

Гвоздева: Спасибо, что жива и все родные со мной! Фото: ilonagvozdeva / Instagram

"Мне 34. Спасибо, что жива и все родные со мной! Спасибо за любимую работу, которая вернула к жизни, за влюбленные глаза моих учеников и за каждый прожитый день", –подписала она ролик.

По словам Гвоздевой, в свой день рождения она загадала несколько желаний, в том числе – дожить до 35 лет, побывать на Азовском море, принять участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и поесть херсонских арбузов.