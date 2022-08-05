"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях

"Мне 34. Спасибо, что жива и все родные со мной! Спасибо за любимую работу, которая вернула к жизни, за влюбленные глаза моих учеников и за каждый прожитый день", –подписала она ролик.
По словам Гвоздевой, в свой день рождения она загадала несколько желаний, в том числе – дожить до 35 лет, побывать на Азовском море, принять участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и поесть херсонских арбузов.
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Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачом, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.
Гвоздева замужем. Вместе с мужем Иваном Хомячуком хореограф воспитывает дочь Валерию (20015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой – бизнесмен, занимается кейтерингом.
19 марта 2022 года, спустя почти месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, хореограф вместе с дочерью и сыном выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. По словам танцовщицы, ее муж в это время служил в Винницкой теробороне, но планировал вернуться в Киев.
17 мая Гвоздева сообщила, что вернулась в Украину.