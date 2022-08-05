Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2022
 
Новости

"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гвоздева: Спасибо, что жива и все родные со мной!
Гвоздева: Спасибо, что жива и все родные со мной!
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Украинский хореограф Илона Гвоздева 5 августа разместила в Instagram видеоколлаж, в котором запечатлена в разные периоды своей жизни на работе, отдыхе и с семьей. Танцовщица посвятила публикацию своему дню рождения.

"Мне 34. Спасибо, что жива и все родные со мной! Спасибо за любимую работу, которая вернула к жизни, за влюбленные глаза моих учеников и за каждый прожитый день", подписала она ролик.

По словам Гвоздевой, в свой день рождения она загадала несколько желаний, в том числе  дожить до 35 лет, побывать на Азовском море, принять участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и поесть херсонских арбузов. 

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачом, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.

Гвоздева замужем. Вместе с мужем Иваном Хомячуком хореограф воспитывает дочь Валерию (20015) и сына Доминика (2020). Муж Гвоздевой – бизнесмен, занимается кейтерингом.

19 марта 2022 года, спустя почти месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, хореограф вместе с дочерью и сыном выехала из Украины в Венгрию, а затем – в Италию. По словам танцовщицы, ее муж в это время служил в Винницкой теробороне, но планировал вернуться в Киев.

17 мая Гвоздева сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: война России против Украины, танцы, Танцы со звездами, Илона Гвоздева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Весь украинский офис Amnesty International должен уволиться". Реакция украинцев на отчет, в котором обвиняют ВСУ
"Весь украинский офис Amnesty International должен уволиться". Реакция украинцев на отчет, в котором обвиняют ВСУ
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Шустер: Россией управляет картель, неонацистская смесь. Путин ничем не отличается от Пабло Эскобара
  Шустер: Россией управляет картель, неонацистская смесь. Путин ничем не отличается от Пабло Эскобара
Дмитрий ГОРДОН
  Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение
  Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала новую песню о разлуке и любви. Видео
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала новую песню о разлуке и любви. Видео
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 