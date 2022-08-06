Ефросинина: Петух ​Басков – парчовый шут. ​Разочарованием стал Киркоров – раньше он не был такой проституткой

"Честно, я не очень слежу [за деятелями РФ]. Но поскольку я имела как бы... – хотела сказать: "неосторожность", но я это делала сознательно, – цапнуть этого петуха Баскова. То, пожалуй, он – парчовый шут", – заявила Ефросинина в ответ на вопрос Бацман о том, кто из россиян вызывает у нее наибольшее отвращение.
Также телеведущая назвала певца Филиппа Киркорова.
"Разочарованием стал Киркоров. Потому что Филипп не такой был как бы проституткой. Хотя даже не отвращение. Он – где-то смесь отвращения с разочарованием", – уточнила собеседница.
Еще одним человеком, которого упомянула Ефросинина, стал российский тележурналист Владимир Познер.
"А настоящее разочарование – это Познер. Такое глубокое разочарование – это Познер. Я смотрела его интервью, я многому училась в техниках, в манере распутывания героя, в подходе таком объемном. Для меня он был личностью. И так все слить", – сказала телеведущая.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины. Ведущая как волонтер помогала переселенцам во Львове.
В апреле Ефросинина покинула Украину. Сейчас ведущая занимается проведением и организацией мероприятий в поддержку Украины, дает интервью.