ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ефросинина: Петух ​Басков – парчовый шут. ​Разочарованием стал Киркоров – раньше он не был такой проституткой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ефросинина об отношении к россиянам: Смесь отвращения с разочарованием
Ефросинина об отношении к россиянам: Смесь отвращения с разочарованием
Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что думает о публичных людях в России, в частности о певцах Николае Баскове и Филиппе Киркорове, которые не осудили вторжение РФ в Украину.

"Честно, я не очень слежу [за деятелями РФ]. Но поскольку я имела как бы... – хотела сказать: "неосторожность", но я это делала сознательно, – цапнуть этого петуха Баскова. То, пожалуй, он – парчовый шут", – заявила Ефросинина в ответ на вопрос Бацман о том, кто из россиян вызывает у нее наибольшее отвращение.

Также телеведущая назвала певца Филиппа Киркорова.

"Разочарованием стал Киркоров. Потому что Филипп не такой был как бы проституткой. Хотя даже не отвращение. Он – где-то смесь отвращения с разочарованием", – уточнила собеседница.

Еще одним человеком, которого упомянула Ефросинина, стал российский тележурналист Владимир Познер.

"А настоящее разочарование – это Познер. Такое глубокое разочарование – это Познер. Я смотрела его интервью, я многому училась в техниках, в манере распутывания героя, в подходе таком объемном. Для меня он был личностью. И так все слить", – сказала телеведущая.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. После начала войны она вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала в западную часть Украины. Ведущая как волонтер помогала переселенцам во Львове.

В апреле Ефросинина покинула Украину. Сейчас ведущая занимается проведением и организацией мероприятий в поддержку Украины, дает интервью.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Познер, Украина, война, Филипп Киркоров, Алеся Бацман, журналисты, война России против Украины, телеведущая, Николай Басков, интервью, Маша Ефросинина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (208461)
2
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (160348)
3
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (91418)
4
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (67185)
5
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски (52032)
6
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (28659)
7
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки (19249)
8
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (19029)
 
 
 
 