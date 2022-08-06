Ефросинина: Петух ​Басков – парчовый шут. ​Разочарованием стал Киркоров – раньше он не был такой проституткой

Ефросинина об отношении к россиянам: Смесь отвращения с разочарованием Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

"Честно, я не очень слежу [за деятелями РФ]. Но поскольку я имела как бы... – хотела сказать: "неосторожность", но я это делала сознательно, – цапнуть этого петуха Баскова. То, пожалуй, он – парчовый шут", – заявила Ефросинина в ответ на вопрос Бацман о том, кто из россиян вызывает у нее наибольшее отвращение.

Также телеведущая назвала певца Филиппа Киркорова.

"Разочарованием стал Киркоров. Потому что Филипп не такой был как бы проституткой. Хотя даже не отвращение. Он – где-то смесь отвращения с разочарованием", – уточнила собеседница.

Еще одним человеком, которого упомянула Ефросинина, стал российский тележурналист Владимир Познер.

"А настоящее разочарование – это Познер. Такое глубокое разочарование – это Познер. Я смотрела его интервью, я многому училась в техниках, в манере распутывания героя, в подходе таком объемном. Для меня он был личностью. И так все слить", – сказала телеведущая.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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