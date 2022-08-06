Ефросинина: Я бы вцепилась в плешивую башку Путина и разодрала бы ему харю. Загрызла бы его. Уничтожила

Журналистка спросила, что сделала бы телеведущая, окажись она в одной комнате вместе с Путиным.
"Кто-нибудь тебе дает ответ другой, кроме как "убил бы его"? Я бы растерзала. Мне кажется, из меня вышли бы все демоны. Я вот сейчас представляю эту картину", – отметила Ефросинина.
Бацман уточнила, как именно она расправилась бы с Путиным.
"В способах? Я бы вцепилась в его плешивую башку и разодрала бы ему харю. Загрызла бы его. Я бы уничтожила его. Я поняла про эту войну, что мы наделены какой-то специальной силой. Понимаешь? Она же нас и надрывает изнутри, потому что нельзя столько в себе стресс носить. Но там бы я уже, конечно, оторвалась по полной – в этой комнате", – резюмировала Ефросинина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 февраля, за три дня до нападения РФ на Украину, Ефросинина призналась, что не планирует покидать Киев, если не будет угрозы для жизни. Позднее она вместе с семилетним сыном Александром и 18-летней дочерью Наной переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам.
В апреле Ефросинина покинула Украину. Сейчас ведущая занимается проведением и организацией мероприятий в поддержку Украины, дает интервью.