Ефросинина: Я бы вцепилась в плешивую башку Путина и разодрала бы ему харю. Загрызла бы его. Уничтожила

Ефросинина: Нельзя столько в себе стресс носить Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

Журналистка спросила, что сделала бы телеведущая, окажись она в одной комнате вместе с Путиным.

"Кто-нибудь тебе дает ответ другой, кроме как "убил бы его"? Я бы растерзала. Мне кажется, из меня вышли бы все демоны. Я вот сейчас представляю эту картину", – отметила Ефросинина.

Бацман уточнила, как именно она расправилась бы с Путиным.

"В способах? Я бы вцепилась в его плешивую башку и разодрала бы ему харю. Загрызла бы его. Я бы уничтожила его. Я поняла про эту войну, что мы наделены какой-то специальной силой. Понимаешь? Она же нас и надрывает изнутри, потому что нельзя столько в себе стресс носить. Но там бы я уже, конечно, оторвалась по полной – в этой комнате", – резюмировала Ефросинина.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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