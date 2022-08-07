Ефросинина о муже, который пошел в добробат: Он сделал свой выбор без меня, знал мою реакцию, поэтому предпочел ничего не сказать

"У нас было два свидания по два дня. Я всегда приезжаю к границе Польши, когда он забирает гуманитарные грузы в одно из своих подразделений. Он оформлен, так сказать, как куратор больших медицинских гуманитарных грузов. И вот он их забирает, и у нас всегда есть два дня и две ночи. Это странное чувство. Мы как будто бы из разных миров. Он – в своей капсуле, я – в своей. Я понимаю, что нужно еще хотя бы дней пять, чтобы он вышел из этой капсулы", – отметила телеведущая.

По ее словам, проблемой является то, что дети видятся с отцом только по онлайн-связи.

"Но он все время мне говорит, что ему спокойнее, когда мы тут. Ему спокойнее, когда мы в безопасности. Он может делать то, что считает должным. Он говорит: "Я походил по Киеву. Я не могу делать вид, что ничего не происходит". Это не означает, что мы кого-то осуждаем. Поверь мне: мы семья и вы семья, которая постоянно сталкивается с чьим-то осуждением. Поэтому мы уж точно не будем опускаться до этого уровня. Мы принимаем свои решения, как и вы, как и любой человек, которому есть чем заняться. И он сделал свой выбор. К сожалению моему, он сделал его без меня, но он знал наверняка мою реакцию. Поэтому предпочел мне ничего не сказать", – подчеркнула Ефросинина.

Она призналась, что были моменты, когда становилось очень страшно.

"Тимур поставил меня перед фактом. Я понимала, что я его не уговорю, ничего не изменить. Он не говорит мне где. И вот эти слова: "Маша, это небезопасно..." И я поняла, что я вообще теряю над всем контроль. Мало того, что я потеряла свою жизнь практически, которой я жила, и теперь этот страх, с которым – я не знаю, как жить... Мое тело его уже не обрабатывает. Постоянный страх. Ну вот уехала, вывезла детей, муж пошел туда. И постоянный страх", – поделилась чувствами Ефросинина.

Бацман спросила, испытывает ли она чувство гордости за мужа.

"Я горжусь им, конечно. Тебе скажу по секрету. Но это пришло ко мне позже: когда я задушила страх. Меня окатил опять такой страх, как в первые дни войны, когда я задыхалась. Я просто не могла поверить. То есть я и винила его, и злилась на него, и кричала: "Почему именно ты? Что, без тебя там не обойдутся?!" Все это было. Я даже не буду скрывать. Я как нормальная женщина, которая любит, любит, Алеся, и хочет быть с ним до конца своих дней, говорит, что теперь непонятно, когда мы увидимся. А потом – да, ты права: потом я посмотрела на него на нашем последнем свидании. И поняла, что горжусь. Мы все должны гордиться нашими мужчинами", – заявила собеседница.

Она отметила, что после общения с мужчинами в Европе на публичных мероприятиях взглянула на своего мужа с другой стороны.

"Нет таких мужчин [как в Украине] нигде. Я сижу на сцене, смотрю на этих "форбсов" и думаю: "А вот интересно даже прямо посмотреть, как кто-то из них в день объявления войны бежит в военкомат. Прямо вижу, как они расчехляют свои вертолеты, самолеты". И мой [муж]: "Ну опять не взяли. Опять не выстоял очередь. Опять выстоял – и не взяли!" Понимаешь? Этот викинг, который в руках в жизни ничего тяжелее детей, скажем так, не держал. И вот их столько таких [в Украине]. Просто невозможно. Нет, наши мужчины особенные", – подчеркнула Ефросинина.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

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