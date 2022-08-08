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Ефросинина о телефонных перехватах оккупантов: Меня до рвоты доводит, я не верю, что такое бывает. Почему они существуют?

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Ефросинина: Я не верю, что такое бывает
Ефросинина: Я не верю, что такое бывает
фото: Маша Ефросинина / Facebook

Россияне похожи на какое-то низшее проявление человеческих особей, что действительно пугает, заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущая Маша Ефросинина.

Журналистка поинтересовалась, что чувствует и думает Ефросинина, когда слышит перехваты телефонных разговоров российских оккупантов со своими родными, которые регулярно публикуют спецслужбы Украины.

"Что сначала меня поражало, что на уровне, там, мама – сын, жена – муж они общались друг с другом матами. Мне это было дико. Оказалось, это цветочки. Оказалось, это самое легкое, что может быть, потому что потом пошло обсуждение в мельчайших деталях тех издевательств, которые они совершают над украинцами. Вот, скажи, ты когда это слышишь, вообще можешь понять, что с ними произошло и как этот монстр вырос у нас под боком", – спросила Бацман.

"Кроме физической тошноты и такой мерзости... Она даже сейчас подкатывает. Я вспоминаю эти голоса, это общение... Ты, во-первых, думаешь: "Господи, почему они разговаривают на том языке, который я понимаю? Почему они существуют?" У меня прямо до рвоты это все. Я не могу. Я не верю, что такое бывает. Как они могли вырасти", – сказала Ефросинина.

Она отметила, что в России происходит вырождение нации, в том числе и благодаря установившейся там диктатуре.

"Я соглашусь, пожалуй, со всеми экспертами, которые намного более красноречиво говорили в твоем эфире и у Дмитрия Гордона: это какое-то дно бедности, это какое-то вырождение народа, которое просто вот пошло по необратимому пути, еще и ниже дна. В какой-то момент, когда их сломали через это лакейское преклонение, страх, репрессии. Хозяин, царь, барин – все решит кто-то. Нежелание выбороть для себя лучшую жизнь. И вот это уже идет такой регресс, который, честно, я не понимаю, как остановить. Потому что они похожи на какое-то низшее проявление человеческих как бы особей, что действительно пугает", – отметила телеведущая.

Она рассказала, что смотрела фотографию российского солдата, который пытал украинского военного.

"Я смотрела. Я увеличивала это фото и пыталась что-то понять. Понять что-то в этом лице без лица. Понять сложно. В головах мусор, в головах перегной, в головах злость. Вырожденцы", – подчеркнула Ефросинина.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ефросинина с 19 лет работает на телевидении, сотрудничала с разными каналами, играла в театре, снималась в кино. С 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

После начала полномасштабного вторжения Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, Алеся Бацман, журналисты, война России против Украины, телеведущая, Маша Ефросинина
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