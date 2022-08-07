​Ефросинина​:​ Я много плачу, мне легче, когда я плачу

Ефросинина: Я плачу, когда смотрю утром на спящего Саню Фото: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

"Трагедии по-прежнему вызывают слезы. Трагедии террористического масштаба. Вот эти кощунственные события... Я не знаю, как называть этих людей, как называть эти события. Я не знаю. Я потеряла всю способность говорить и облекать свои чувства в слова. Вот тогда я просто плачу", – поделилась Ефросинина.

Она отметила, что у нее текут слезы, когда она смотрит на сына.

"Я плачу, когда я смотрю утром на спящего Саню. Он так сладко спит: Санечка... Так сладко... Плачу, когда вижу, как он вырос за эти пять месяцев", – сказала телеведущая.

Она также рассказала, какие желания у ее ребенка.

"У него сейчас новая фишка. Когда в телефоне на часах сбегаются цифры: типа 15.15, 17.17, я ему говорю "Загадывай желание". И вот теперь каждый раз, когда он видит одинаковые цифры, он всегда тихо говорит: "Хочу, щоб Україна перемогла". Сам себе. Конечно, я вижу это со стороны и думаю: "Чувак, ты еще полгода назад не знал, хочешь ты это Lego, или все-таки торт, или мороженое". Ну, детеныш, и "я хочу, щоб Україна перемогла". Много плачу. Мне легче, когда я плачу", – подчеркнула Ефросинина.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

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