Ефросинина о том, почему изнасилованные солдатами РФ не идут в полицию: Они говорят: "Что это изменит? Ублюдка вы не найдете. Я молюсь, чтобы он был убит"

Ефросинина пояснила, что разговаривала с психологами разного уровня, которые работают на "горячих линиях". По ее словам, женщины по ряду причин не идут в полицию заявлять о такого рода преступлениях.
"Самый собирательный ответ. "Что это изменит? Ублюдка вы не найдете. Я молюсь каждый вечер, чтобы он где-то был убит уже давным-давно". Как бы это тот уровень страшного для женщины унижения, пыток, я бы сказала, что психика у женщин срабатывает так: за гранью этого п...здеца, который они прошли, психика срабатывает так, что она хочет это забыть. Она это блокирует", – сказала ведущая.
По ее словам, бывали случаи, когда женщины обращались за помощью из-за депрессии, апатии, нарушений сна, суицидальных мыслей и только на пятой-шестой встрече психотерапевт выяснял, что было изнасилование.
"Я делаю вывод, что женщины точно не хотят это носить в себе. В полицию они не идут, чтобы не испытывать травматизацию. Полиция обещает оптимизировать процесс фиксации этих случаев. Ну чтобы не делать долгие допросы, не делать эту жуткую экспертизу, не заставлять женщин и детей через все это проходить", – сказала Ефросинина.
Она отметила, что украинская правоохранительная система была не готова к такой войне и такому масштабу преступлений.
В то же время Ефросинина подчеркнула, что в тех случаях, в которых пострадавшие все же обратились в полицию, "практически все эти твари выявлены".
"Мы живем, действительно, в XXI веке. И есть переписки, сигналы, мобильные телефоны, сотовая связь – все есть. Их вычислить можно: сообщения, соседи, партнеры, побратимы... Их имена и фамилии, их личности устанавливаются. А это означает, что все фиксируется, все подшивается к огромному делу о международных преступлениях – и отправляется в международные суды. Они будут наказаны. Если не убиты, конечно", – сказала она.
О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.
22 марта тогдашняя генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.
В МВД Украины сообщили 4 июля, что с начала полномасштабного вторжения России Нацполиция начала более 20 уголовных производств о совершении российскими оккупантами сексуальных преступлений. В некоторых из этих 20 дел может быть не один случай сексуального насилия, то есть количество преступлений значительно больше, чем количество производств.
ООН к 10 июля удалось установить 124 случая сексуального насилия за время полномасштабной войны РФ против Украины. В ООН отметили, что эти данные – лишь "верхушка айсберга".