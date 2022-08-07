ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ефросинина о том, почему изнасилованные солдатами РФ не идут в полицию: Они говорят: "Что это изменит? Ублюдка вы не найдете. Я молюсь, чтобы он был убит"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ефросинина: Женщины точно не хотят это носить в себе. В полицию они не идут, чтобы не испытывать травматизацию
Ефросинина: Женщины точно не хотят это носить в себе. В полицию они не идут, чтобы не испытывать травматизацию
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Женщины, которые столкнулись с изнасилованиями российскими оккупантами, звонят на "горячие линии", где работают психологи, но, как правило, не идут в полицию. Об этом телеведущая Ефросинина сказала в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Ефросинина пояснила, что разговаривала с психологами разного уровня, которые работают на "горячих линиях". По ее словам, женщины по ряду причин не идут в полицию заявлять о такого рода преступлениях.

"Самый собирательный ответ. "Что это изменит? Ублюдка вы не найдете. Я молюсь каждый вечер, чтобы он где-то был убит уже давным-давно". Как бы это тот уровень страшного для женщины унижения, пыток, я бы сказала, что психика у женщин срабатывает так: за гранью этого п...здеца, который они прошли, психика срабатывает так, что она хочет это забыть. Она это блокирует", – сказала ведущая.

По ее словам, бывали случаи, когда женщины обращались за помощью из-за депрессии, апатии, нарушений сна, суицидальных мыслей и только на пятой-шестой встрече психотерапевт выяснял, что было изнасилование.

"Я делаю вывод, что женщины точно не хотят это носить в себе. В полицию они не идут, чтобы не испытывать травматизацию. Полиция обещает оптимизировать процесс фиксации этих случаев. Ну чтобы не делать долгие допросы, не делать эту жуткую экспертизу, не заставлять женщин и детей через все это проходить", – сказала Ефросинина.

Она отметила, что украинская правоохранительная система была не готова к такой войне и такому масштабу преступлений.

В то же время Ефросинина подчеркнула, что в тех случаях, в которых пострадавшие все же обратились в полицию, "практически все эти твари выявлены".

"Мы живем, действительно, в XXI веке. И есть переписки, сигналы, мобильные телефоны, сотовая связь – все есть. Их вычислить можно: сообщения, соседи, партнеры, побратимы... Их имена и фамилии, их личности устанавливаются. А это означает, что все фиксируется, все подшивается к огромному делу о международных преступлениях – и отправляется в международные суды. Они будут наказаны. Если не убиты, конечно", – сказала она.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

22 марта тогдашняя генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

В МВД Украины сообщили 4 июля, что с начала полномасштабного вторжения России Нацполиция начала более 20 уголовных производств о совершении российскими оккупантами сексуальных преступлений. В некоторых из этих 20 дел может быть не один случай сексуального насилия, то есть количество преступлений значительно больше, чем количество производств.

ООН к 10 июля удалось установить 124 случая сексуального насилия за время полномасштабной войны РФ против Украины. В ООН отметили, что эти данные – лишь "верхушка айсберга".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: полиция, изнасилование, преступление, война России против Украины, сексуальное насилие, женщины, Нацполиция, Маша Ефросинина, психолог, психотерапевт, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует G
Алеся БАЦМАН
Джессика Честейн прибыла в Украину
Джессика Честейн прибыла в Украину
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (57152)
2
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (28087)
3
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (26496)
4
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото (14749)
5
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото (13392)
6
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни (13381)
7
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать" (13009)
8
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем (12855)
 
 
 
 