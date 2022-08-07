Ефросинина о том, почему изнасилованные солдатами РФ не идут в полицию: Они говорят: "Что это изменит? Ублюдка вы не найдете. Я молюсь, чтобы он был убит"

Ефросинина: Женщины точно не хотят это носить в себе. В полицию они не идут, чтобы не испытывать травматизацию Фото: mashaefrosinina / Instagram

Ефросинина пояснила, что разговаривала с психологами разного уровня, которые работают на "горячих линиях". По ее словам, женщины по ряду причин не идут в полицию заявлять о такого рода преступлениях.

"Самый собирательный ответ. "Что это изменит? Ублюдка вы не найдете. Я молюсь каждый вечер, чтобы он где-то был убит уже давным-давно". Как бы это тот уровень страшного для женщины унижения, пыток, я бы сказала, что психика у женщин срабатывает так: за гранью этого п...здеца, который они прошли, психика срабатывает так, что она хочет это забыть. Она это блокирует", – сказала ведущая.

По ее словам, бывали случаи, когда женщины обращались за помощью из-за депрессии, апатии, нарушений сна, суицидальных мыслей и только на пятой-шестой встрече психотерапевт выяснял, что было изнасилование.

"Я делаю вывод, что женщины точно не хотят это носить в себе. В полицию они не идут, чтобы не испытывать травматизацию. Полиция обещает оптимизировать процесс фиксации этих случаев. Ну чтобы не делать долгие допросы, не делать эту жуткую экспертизу, не заставлять женщин и детей через все это проходить", – сказала Ефросинина.

Она отметила, что украинская правоохранительная система была не готова к такой войне и такому масштабу преступлений.

В то же время Ефросинина подчеркнула, что в тех случаях, в которых пострадавшие все же обратились в полицию, "практически все эти твари выявлены".

"Мы живем, действительно, в XXI веке. И есть переписки, сигналы, мобильные телефоны, сотовая связь – все есть. Их вычислить можно: сообщения, соседи, партнеры, побратимы... Их имена и фамилии, их личности устанавливаются. А это означает, что все фиксируется, все подшивается к огромному делу о международных преступлениях – и отправляется в международные суды. Они будут наказаны. Если не убиты, конечно", – сказала она.

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