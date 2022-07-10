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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ООН зафиксировала 124 случая сексуального насилия за время полномасштабной войны РФ против Украины, но это "лишь верхушка айсберга"

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В ООН отметили, что имеющиеся цифры не отображают масштабов сексуального насилия в условиях войны России против Украины
В ООН отметили, что имеющиеся цифры не отображают масштабов сексуального насилия в условиях войны России против Украины
Фото: depositphotos.com

ООН удалось установить 124 случая сексуального насилия за время полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом 10 июля сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на заявление спецпредставителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен.

Она заявила, что имеющиеся данные – лишь "верхушка айсберга" и не отражают масштабов сексуального насилия в условиях войны России против Украины.

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко сообщила 4 июля, что с начала полномасштабного вторжения России Национальная полиция начала более 20 уголовных производств о совершении российскими оккупантами сексуальных преступлений. По ее словам, в некоторых из этих 20 дел может быть не один случай сексуального насилия, то есть количество преступлений значительно больше, чем количество производств.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, война России против Украины, сексуальное насилие
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