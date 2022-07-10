ООН зафиксировала 124 случая сексуального насилия за время полномасштабной войны РФ против Украины, но это "лишь верхушка айсберга"

В ООН отметили, что имеющиеся цифры не отображают масштабов сексуального насилия в условиях войны России против Украины Фото: depositphotos.com

Об этом 10 июля сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на заявление спецпредставителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен.

Она заявила, что имеющиеся данные – лишь "верхушка айсберга" и не отражают масштабов сексуального насилия в условиях войны России против Украины.