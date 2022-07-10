ООН зафиксировала 124 случая сексуального насилия за время полномасштабной войны РФ против Украины, но это "лишь верхушка айсберга"

Об этом 10 июля сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на заявление спецпредставителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен.
Она заявила, что имеющиеся данные – лишь "верхушка айсберга" и не отражают масштабов сексуального насилия в условиях войны России против Украины.
О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.
Заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко сообщила 4 июля, что с начала полномасштабного вторжения России Национальная полиция начала более 20 уголовных производств о совершении российскими оккупантами сексуальных преступлений. По ее словам, в некоторых из этих 20 дел может быть не один случай сексуального насилия, то есть количество преступлений значительно больше, чем количество производств.