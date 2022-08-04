ЕС выделил €16 млн для доступа к образованию и помощи жертвам сексуального насилия в Украине

Средства будут направлены на поддержку правительственной Всеукраинской школьной онлайн-платформы и удовлетворения потребностей в безопасных учебных пространствах для очного обучения и материалах для детей. Поддержка также будет предоставлена учителям, чтобы помочь им продолжать работать во время продолжающегося кризиса.

Помощь будет адаптирована к разным ситуациям на востоке и западе страны. Она будет включать поддержку дистанционного образования для детей, которые были вынуждены покинуть страну, спасаясь от войны, и содействие мероприятиям в течение летних месяцев, чтобы компенсировать упущенные возможности в обучении и развитии.

Кроме того, часть средств будет направлена на помощь жертвам сексуального насилия в условиях конфликта. Это будет включать в себя непосредственную помощь местным организациям гражданского общества и службам скорой помощи, а также специализированным следственным группам под руководством Офиса генпрокуратуры Украины.

Также будет оказана поддержка усилиям Специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию во время конфликта по обеспечению предоставления скоординированной поддержки ООН жертвам в Украине под руководством правительства.