Корниенко: Я не уверен, что была польза как от деятельности Денисовой, так и от обсуждения этого вопроса

"Не должно быть политики во время войны. Оппозиция даже в какое-то время перестала быть оппозицией и стала с властью в одно русло. А когда один из нашей палитры чиновников в условиях говорит что-то вообще отличное от основной линии, то как это так?", – сказал он.
Первый вице-спикер отметил, что если речь идет о военных преступлениях в Украине, то запускается "целый процесс".
"Обращаемся к международному прокурору [Кариму] Хану, он приезжает, к ним ездит наш генпрокурор. И здесь нельзя говорить что-то безответственно. Тем более, если ты понимаешь, что эта информация чувствительна в наших отношениях с партнерами", – объяснил Корниенко.
Его попросили прокомментировать публикацию "Украинской правды" с претензиями к Денисовой о недокументировании фактов насилия, о которых ей стало известно после деоккупации украинских территорий и которые она озвучивала публично.
"Я не буду комментировать публикацию УП, но я не уверен, что была польза как от деятельности Денисовой, так и от обсуждения этого вопроса. Еще вопрос, где здесь больше вреда. Потому что Россия каждую такую возможность использует, чтобы говорить, что это наши провокации, что мы сами подорвали Кременчуг, инсценировали Бучу и так далее", – заявил Корниенко.
Денисова была уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека с марта 2018 года по май 2022-го. Решение о ее увольнении поддержали 234 нардепа. Денисова назвала свое увольнение незаконным и заявила, что намерена обжаловать его в суде.
Накануне увольнения Денисовой народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Фролов заявил, что Денисова в условиях войны "почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленными, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности".
"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом", и "изнасилований детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины", – отметил Фролов.
Новым кандидатом на должность омбудсмена являлся народный депутат, член депутатской группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец, возглавлявший парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Правозащитники раскритиковали эту кандидатуру. Они отметили, что, как и в случае с Денисовой, ничего неизвестно об опыте правозащитной деятельности Лубинца, что является прямой нормой закона, и призвали прекратить практику политических назначений на должность омбудсмена.
Новым омбудсменом Лубинец стал 1 июля.