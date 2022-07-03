Корниенко: Я не уверен, что была польза как от деятельности Денисовой, так и от обсуждения этого вопроса

Корниенко: Один из чиновников говорит вообще отличное от основной линии, как это так? Фото: sluga-narodu.com

"Не должно быть политики во время войны. Оппозиция даже в какое-то время перестала быть оппозицией и стала с властью в одно русло. А когда один из нашей палитры чиновников в условиях говорит что-то вообще отличное от основной линии, то как это так?", – сказал он.

Первый вице-спикер отметил, что если речь идет о военных преступлениях в Украине, то запускается "целый процесс".

"Обращаемся к международному прокурору [Кариму] Хану, он приезжает, к ним ездит наш генпрокурор. И здесь нельзя говорить что-то безответственно. Тем более, если ты понимаешь, что эта информация чувствительна в наших отношениях с партнерами", – объяснил Корниенко.

Его попросили прокомментировать публикацию "Украинской правды" с претензиями к Денисовой о недокументировании фактов насилия, о которых ей стало известно после деоккупации украинских территорий и которые она озвучивала публично.

"Я не буду комментировать публикацию УП, но я не уверен, что была польза как от деятельности Денисовой, так и от обсуждения этого вопроса. Еще вопрос, где здесь больше вреда. Потому что Россия каждую такую возможность использует, чтобы говорить, что это наши провокации, что мы сами подорвали Кременчуг, инсценировали Бучу и так далее", – заявил Корниенко.