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ПОЛИТИКА

В Раду внесли предложение о назначении нового омбудсмена вместо Денисовой

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В 2019 году Лубинец был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец
В 2019 году Лубинец был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в парламент предложение о назначении народного депутата, члена депутатской группы "За майбутнє" Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного парламента по правам человека. Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

"В соответствии с требованиями законодательства внес предложение по кандидатуре народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – написал Стефанчук.

Лубинец родом из Волновахи, с 1998-го по 2003 год учился на историческом факультете Донецкого национального университета, на кафедре международных отношений и внешней политики, а с 2008-го по 2013 год – на юридическом факультете Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

С 2010-го по 2014-й был депутатом Волновахского городского совета. В 2014-м впервые стал нардепом, был членом украинской делегации в ПАСЕ.

В 2019 году второй раз избрался в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец в 60-м округе (Донецкая область). Также сейчас он глава комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/438683371411840

Контекст:

Денисова была уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека с марта 2018 года.

30 мая 2022 года Денисова заявила, что получила информацию о планируемом на 31 мая увольнении ее с должности путем объявления недоверия народными депутатами Украины. По ее словам, эта команда поступила от президента Владимира Зеленского. Денисова назвала такие планы незаконными, отметив, что ее избрали сроком на пять лет.

Член парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Фролов заявил, что Денисова "почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности". 

"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом", и "изнасилований детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины", – отметил Фролов.

31 мая Рада уволила Денисову. Решение поддержали 234 нардепа. Денисова заявила, что намерена обжаловать свое увольнение в суде.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Людмила Денисова, парламент, омбудсмен, Дмитрий Лубинец, Руслан Стефанчук
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