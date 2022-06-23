В Раду внесли предложение о назначении нового омбудсмена вместо Денисовой

В 2019 году Лубинец был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

"В соответствии с требованиями законодательства внес предложение по кандидатуре народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – написал Стефанчук.

Лубинец родом из Волновахи, с 1998-го по 2003 год учился на историческом факультете Донецкого национального университета, на кафедре международных отношений и внешней политики, а с 2008-го по 2013 год – на юридическом факультете Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

С 2010-го по 2014-й был депутатом Волновахского городского совета. В 2014-м впервые стал нардепом, был членом украинской делегации в ПАСЕ.

В 2019 году второй раз избрался в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец в 60-м округе (Донецкая область). Также сейчас он глава комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.