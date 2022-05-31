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Денисова намерена обжаловать свое увольнение в суде

Денисова была уволена 31 мая
Денисова была уволена 31 мая
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Людмила Денисова, которую Верховная Рада сегодня уволила с должности Уполномоченного по правам человека, считает это решение незаконным. Об этом она заявила в Facebook.

"Сегодня последний день моего пребывания в должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Я благодарна вам всем. Я благодарна моей команде за доверие, поддержку и слаженную работу. Меня уволили вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду оспаривать в суде. Закон одиг для всех! Не останавливаюсь! В дальнейшем буду защищать Украину и права наших граждан", – написала она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/551847539629856

Контекст:

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова была с марта 2018 года.

30 мая 2022 года Денисова заявила, что получила информацию о планируемом на 31 мая увольнении ее с должности путем объявления недоверия народными депутатами Украины. По ее словам, такая команда поступила от президента Владимира Зеленского. Денисова назвала такие планы незаконными, отметив, что ее избрали сроком на пять лет.

СМИ сообщали, что на должность омбудсмена претендуют три народных депутата от "Слуги народа" – Марьяна Безуглая (недавно предлагавшая командирам дать право расстреливать подчиненных), Александр Качура и Николай Тищенко, а также уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

Спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила 31 мая, что в Раде собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой. Член парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Фролов заявил, что она "почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности". "Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом", и "изнасилований детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины", – отметил Фролов.

31 мая Рада уволила Денисову. Решение поддержало 234 нардепа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, права человека, Людмила Денисова, омбудсмен, увольнение, суд
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