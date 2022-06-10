Денисова заявила, что ее увольнение связано с позицией по поводу законопроекта об олигархах

"Почти с 2020 года у меня была ограниченная связь с Офисом президента, чтобы решать вопросы, на которые нужно иметь видение высокопоставленных должностных лиц. Я думаю, что таким спусковым крючком стала моя позиция по так называемому законопроекту о борьбе с олигархами. Я изложила свою позицию, как делала каждый раз по всем законопроектам", – сказала она.

Денисова отметила, что ее позиция "вызвала возмущение, поскольку не совпадала с позицией чиновников, считавших, что нужно сделать по-другому".

"Тогда начались действия, чтобы убрать меня с должности. Я думаю, что это связано с высшими должностными лицами, в частности с теми, кто возглавляет фракцию "Слуга народа". Потому что это же парламентский орган, а решение принимает парламент", – объяснила она.

По словам экс-омбудсмена, у нее было "напряженное" сотрудничество с ОП и парламентской фракцией "Слуги народа".

"Когда я делала ежегодные доклады, я пыталась попасть к президенту. Хотя по закону уполномоченный по правам человека имеет право быть срочно принят, чтобы доложить о ситуации с правами человека в Украине. Ответ с ОП был таков: "Да, мы поддерживаем, что вы делаете на должности уполномоченного, как заботитесь о правах, мы вас уведомим о возможной встрече". По закону уполномоченный – равноудаленное от любых государственных органов лицо. Однако сотрудничество должно быть. Потому мы сотрудничали с органами государственной власти. Мы предоставляли все свои позиции. И потому да, спусковым крючком уже было мое видение закона об олигархах", – заявила Денисова.

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова была с марта 2018 года.

30 мая 2022 года Денисова заявила, что получила информацию о планируемом на 31 мая увольнении ее с должности путем объявления недоверия народными депутатами Украины. По ее словам, эта команда поступила от президента Владимира Зеленского. Денисова назвала такие планы незаконными, отметив, что ее избрали сроком на пять лет.

Член парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Фролов заявил, что Денисова "почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности".

"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом", и "изнасилований детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины", – отметил Фролов.

31 мая Рада уволила Денисову. Решение поддержали 234 нардепа. Денисова заявила, что намерена обжаловать свое увольнение в суде.