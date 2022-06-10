Денисова заявила, что ее увольнение связано с позицией по поводу законопроекта об олигархах

"Почти с 2020 года у меня была ограниченная связь с Офисом президента, чтобы решать вопросы, на которые нужно иметь видение высокопоставленных должностных лиц. Я думаю, что таким спусковым крючком стала моя позиция по так называемому законопроекту о борьбе с олигархами. Я изложила свою позицию, как делала каждый раз по всем законопроектам", – сказала она.
Денисова отметила, что ее позиция "вызвала возмущение, поскольку не совпадала с позицией чиновников, считавших, что нужно сделать по-другому".
"Тогда начались действия, чтобы убрать меня с должности. Я думаю, что это связано с высшими должностными лицами, в частности с теми, кто возглавляет фракцию "Слуга народа". Потому что это же парламентский орган, а решение принимает парламент", – объяснила она.
По словам экс-омбудсмена, у нее было "напряженное" сотрудничество с ОП и парламентской фракцией "Слуги народа".
"Когда я делала ежегодные доклады, я пыталась попасть к президенту. Хотя по закону уполномоченный по правам человека имеет право быть срочно принят, чтобы доложить о ситуации с правами человека в Украине. Ответ с ОП был таков: "Да, мы поддерживаем, что вы делаете на должности уполномоченного, как заботитесь о правах, мы вас уведомим о возможной встрече". По закону уполномоченный – равноудаленное от любых государственных органов лицо. Однако сотрудничество должно быть. Потому мы сотрудничали с органами государственной власти. Мы предоставляли все свои позиции. И потому да, спусковым крючком уже было мое видение закона об олигархах", – заявила Денисова.
Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова была с марта 2018 года.
30 мая 2022 года Денисова заявила, что получила информацию о планируемом на 31 мая увольнении ее с должности путем объявления недоверия народными депутатами Украины. По ее словам, эта команда поступила от президента Владимира Зеленского. Денисова назвала такие планы незаконными, отметив, что ее избрали сроком на пять лет.
Член парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Фролов заявил, что Денисова "почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности".
"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом", и "изнасилований детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины", – отметил Фролов.
31 мая Рада уволила Денисову. Решение поддержали 234 нардепа. Денисова заявила, что намерена обжаловать свое увольнение в суде.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект Зеленского об олигархах. Президент подписал закон 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет нацбезопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
30 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, как ожидалось, в Украине назовут имена первых олигархов.