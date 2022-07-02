New York Times подтвердил информацию о борделе в Броварах, которую не подтвердили украинские правоохранители – Денисова

"Помните, была информация о якобы борделе в Броварах? Правоохранители сказали, что это не подтверждено. А недавно мне позвонили из New York Times и сказали, что они через спутник нашли подтверждение. Поэтому информирование – это тоже оружие", – сказала Денисова.

Она также прокомментировала претензии к ней относительно недокументирования фактов насилия, о которых ей стало известно после деоккупации украинских территорий и которые она озвучивала публично.

"Я не могу передавать материалы правоохранительным органам, которые я получаю конфиденциально. И я не работаю следователем. Если правоохранители не доехали даже до тех людей, о которых уже имели информацию и имели их телефоны, то к кому это вопрос?" – задалась вопросом экс-омбудсмен.

Денисова считает, что в Украине "еще невысокое доверие к правоохранительным органам, чтобы люди рассказали свои истории так легко".

"Когда мы рассказывали историю, что после изнасилований подростки забеременели, они уехали из государства. Потому что они беспокоились, что если они сделают аборт здесь, то это будет распространено. И для того чтобы они могли сделать это в других государствах, мы доводили эту информацию даже до президента ПАСЕ. У них появилась возможность независимо от законодательства европейских государств получить такую помощь. Случаев много, и некоторые поступали от людей, которые до сих пор на временно оккупированных территориях. Как это можно изучить? Но если стражи порядка будут работать, то найдут подтверждение", – объяснила она.