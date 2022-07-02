New York Times подтвердил информацию о борделе в Броварах, которую не подтвердили украинские правоохранители – Денисова

"Помните, была информация о якобы борделе в Броварах? Правоохранители сказали, что это не подтверждено. А недавно мне позвонили из New York Times и сказали, что они через спутник нашли подтверждение. Поэтому информирование – это тоже оружие", – сказала Денисова.
Она также прокомментировала претензии к ней относительно недокументирования фактов насилия, о которых ей стало известно после деоккупации украинских территорий и которые она озвучивала публично.
"Я не могу передавать материалы правоохранительным органам, которые я получаю конфиденциально. И я не работаю следователем. Если правоохранители не доехали даже до тех людей, о которых уже имели информацию и имели их телефоны, то к кому это вопрос?" – задалась вопросом экс-омбудсмен.
Денисова считает, что в Украине "еще невысокое доверие к правоохранительным органам, чтобы люди рассказали свои истории так легко".
"Когда мы рассказывали историю, что после изнасилований подростки забеременели, они уехали из государства. Потому что они беспокоились, что если они сделают аборт здесь, то это будет распространено. И для того чтобы они могли сделать это в других государствах, мы доводили эту информацию даже до президента ПАСЕ. У них появилась возможность независимо от законодательства европейских государств получить такую помощь. Случаев много, и некоторые поступали от людей, которые до сих пор на временно оккупированных территориях. Как это можно изучить? Но если стражи порядка будут работать, то найдут подтверждение", – объяснила она.
Денисова была уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека с марта 2018 года по май 2022-го. Решение о ее увольнении поддержали 234 нардепа. Денисова назвала свое увольнение незаконным и заявила, что намерена обжаловать его в суде.
Накануне увольнения Денисовой народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Фролов заявил, что Денисова "почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленными, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности".
"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом", и "изнасилований детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины", – отметил Фролов.
Новым кандидатом на должность омбудсмена являлся народный депутат, член депутатской группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец, возглавлявший парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Правозащитники раскритиковали эту кандидатуру. Они отметили, что, как и в случае с Денисовой, ничего неизвестно об опыте правозащитной деятельности Лубинца, что является прямой нормой закона, и призвали прекратить практику политических назначений на должность омбудсмена.
Новым омбудсменом Лубинец стал 1 июля.