Лубинец стал новым омбудсменом вместо Денисовой

"После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – говорится в сообщении.

Назначение Лубинца поддержали 250 нардепов. Голосование по фракциям выглядело следующим образом:

"Слуга народа" – 181;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 10;

Платформа "За жизнь и мир" – 14;

"За майбутнє" – 9;

"Голос" – 8;

"Довіра" – 12;

"Восстановление Украины" – 3;

внефракционные – 13.

Лубинец родом из Волновахи, с 1998-го по 2003 год учился на историческом факультете Донецкого национального университета, на кафедре международных отношений и внешней политики, а с 2008-го по 2013 год – на юридическом факультете Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

С 2010-го по 2014-й был депутатом Волновахского городского совета. В 2014-м впервые стал нардепом, был членом украинской делегации в ПАСЕ.

В 2019 году второй раз избрался в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец в 60-м округе (Донецкая область). До назначения он был главой комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях, АР Крым и города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.