ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Лубинец стал новым омбудсменом вместо Денисовой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Назначение Лубинца поддержали 250 нардепов
Назначение Лубинца поддержали 250 нардепов
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Народный депутат от группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец стал омбудсменом вместо уволенной Людмилы Денисовой. Такое решение приняла Верховная Рада на заседании 1 июля, сообщил в Telegram нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – говорится в сообщении.

Назначение Лубинца поддержали 250 нардепов. Голосование по фракциям выглядело следующим образом:

  • "Слуга народа" – 181;
  • "Европейская солидарность" – 0;
  • "Батьківщина" – 10;
  • Платформа "За жизнь и мир" – 14;
  • "За майбутнє" – 9;
  • "Голос" – 8;
  • "Довіра" – 12;
  • "Восстановление Украины" – 3;
  • внефракционные – 13.

Лубинец родом из Волновахи, с 1998-го по 2003 год учился на историческом факультете Донецкого национального университета, на кафедре международных отношений и внешней политики, а с 2008-го по 2013 год – на юридическом факультете Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

С 2010-го по 2014-й был депутатом Волновахского городского совета. В 2014-м впервые стал нардепом, был членом украинской делегации в ПАСЕ.

В 2019 году второй раз избрался в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец в 60-м округе (Донецкая область). До назначения он был главой комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях, АР Крым и города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Контекст:

Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного по правам человека 31 мая. Решение поддержали 234 народных депутата.

21 июня спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что предложил назначить на эту должность нардепа Лубинца.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Людмила Денисова, омбудсмен, Дмитрий Лубинец, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Арестович рассказал, когда белорусы пойдут в наступление
Арестович рассказал, когда белорусы пойдут в наступление
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
Защищающий Украину Фагот: Теперь я горло могу перерезать, но чтобы человек выжил
"Арестович не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Арестович – не картошка, видит немножко". Актер студии "Квартал 95" показал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (153518)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (135061)
3
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (104379)
4
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (64097)
5
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (59526)
6
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (55148)
7
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (53936)
8
Арестович рассказал, когда белорусы пойдут в наступление (47948)
 
 
 
 