Лубинец стал новым омбудсменом вместо Денисовой

"После часового обсуждения Дмитрий Лубинец поддержан на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – говорится в сообщении.
Назначение Лубинца поддержали 250 нардепов. Голосование по фракциям выглядело следующим образом:
Лубинец родом из Волновахи, с 1998-го по 2003 год учился на историческом факультете Донецкого национального университета, на кафедре международных отношений и внешней политики, а с 2008-го по 2013 год – на юридическом факультете Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
С 2010-го по 2014-й был депутатом Волновахского городского совета. В 2014-м впервые стал нардепом, был членом украинской делегации в ПАСЕ.
В 2019 году второй раз избрался в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец в 60-м округе (Донецкая область). До назначения он был главой комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях, АР Крым и города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного по правам человека 31 мая. Решение поддержали 234 народных депутата.
21 июня спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что предложил назначить на эту должность нардепа Лубинца.