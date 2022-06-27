Профильный комитет Рады рекомендовал назначить омбудсменом своего председателя Лубинца

"Комитет [...] единогласно рекомендовал главу комитета Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, сообщил заместитель председателя комитета Руслан Горбенко", – говорится в сообщении.
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На Fаcebook-странице комитета отметили, что заседание проводилось в формате видеоконференции.
"Члены комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека [...] и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности", – сказано в объявлении.
https://www.facebook.com/kompravlud/posts/pfbid0hot3kMUDuw2X9pET2NSV4yLe3FCaP4iNcWy1hJhPSTirZDjKnxGtRJdj9gYjR8h8l?__cft__[0]=AZWdfsRR2spOVAm-SD_DAn0EKoku__yRbsCDMK5iVSmZEDdMvSsG9NDRJij10aX_sLbAXdOBquI8qIHBFHA3Pwg3_COKIMa7Yz4M4NOmibLNmq5NG0IfpM0djJytgXsKXvIKkktyNKpWpXqziEcv2BjkUowaeQgI9uUUxgaC1ZNcRw&__tn__=%2CO%2CP-R
Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного по правам человека 31 мая. Решение поддержали 234 народных депутата.
21 июня спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что предложил назначить на эту должность нардепа Лубинца.