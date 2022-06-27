Профильный комитет Рады рекомендовал назначить омбудсменом своего председателя Лубинца

"Комитет [...] единогласно рекомендовал главу комитета Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, сообщил заместитель председателя комитета Руслан Горбенко", – говорится в сообщении.

На Fаcebook-странице комитета отметили, что заседание проводилось в формате видеоконференции.

"Члены комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека [...] и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности", – сказано в объявлении.