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Профильный комитет Рады рекомендовал назначить омбудсменом своего председателя Лубинца

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Кандидатуру Лубинца (на фото) внес Стефанчук
Кандидатуру Лубинца (на фото) внес Стефанчук
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

27 июня комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендовал назначить омбудсменом народного депутата из группы "За майбутнє" Дмитрия Лубинца. Об этом парламент проинформировал в Fаcebook.

"Комитет [...] единогласно рекомендовал главу комитета Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, сообщил заместитель председателя комитета Руслан Горбенко", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid02rouQ5tCn5t3S1JFhJa2dN4kkw4UJT3ByUnJ7gJFhsta271Rf2MbWBB49hgn3kkfjl?__cft__[0]=AZWmPTQ1-cmx0NZ7KcNNCOxteAY6InN7aq4G0TrbCntl5mEuRRH_8DyO8yX9gZL-5cMYLB730h6ICA1F-tv_R39dEPDwbKVuSrN_H7Z9dUCgLc07pWme5Lf8VJm4V7329wfRkhY0bjUuyDdi3i-sn76jgOLkCedQwuigtRqlzMDIRA&__tn__=%2CO%2CP-R

На Fаcebook-странице комитета отметили, что заседание проводилось в формате видеоконференции.

"Члены комитета утвердили заключение о соответствии кандидатуры Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека [...] и об отсутствии причин, препятствующих занятию им этой должности", – сказано в объявлении.

https://www.facebook.com/kompravlud/posts/pfbid0hot3kMUDuw2X9pET2NSV4yLe3FCaP4iNcWy1hJhPSTirZDjKnxGtRJdj9gYjR8h8l?__cft__[0]=AZWdfsRR2spOVAm-SD_DAn0EKoku__yRbsCDMK5iVSmZEDdMvSsG9NDRJij10aX_sLbAXdOBquI8qIHBFHA3Pwg3_COKIMa7Yz4M4NOmibLNmq5NG0IfpM0djJytgXsKXvIKkktyNKpWpXqziEcv2BjkUowaeQgI9uUUxgaC1ZNcRw&__tn__=%2CO%2CP-R

Контекст:

Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного по правам человека 31 мая. Решение поддержали 234 народных депутата.

21 июня спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что предложил назначить на эту должность нардепа Лубинца.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, парламент, комитет, омбудсмен, Дмитрий Лубинец, заседание, нардеп
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