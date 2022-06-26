Рада на ближайшем заседании может назначить нового омбудсмена – Стефанчук

"Думаю, там будут подняты кадровые вопросы, в частности, я надеюсь, что парламент сможет назначить нового омбудсмена… и Украина получит нормального и полноценного омбудсмена", – сказал спикер, комментируя предстоящее заседание.
По его словам, в парламенте нет кандидатур, кроме главы парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрия Лубинца (депутатская группа "За майбутнє").
"Право выдвижения [кандидатуры омбудсмена] имеет председатель Верховной Рады или 118 народных депутатов. Только я реализовал свое право на выдвижение кандидатуры, поэтому она будет вноситься в зал", – пояснил Стефанчук.
Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного по правам человека 31 мая. Решение поддержали 234 народных депутата.
21 июня Стефанчук сообщил, что предложил назначить на эту должность нардепа Лубинца.
Лубинец родом из Волновахи, с 1998-го по 2003 год учился на историческом факультете Донецкого национального университета, на кафедре международных отношений и внешней политики, а с 2008-го по 2013 год – на юридическом факультете Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
С 2010-го по 2014-й был депутатом Волновахского городского совета.
В 2014-м впервые стал нардепом (от Блока Петра Порошенко), был членом украинской делегации в ПАСЕ. В 2019 году второй раз избрался в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец в 60-м округе (Донецкая область) и стал членом депутатской группы "За майбутнє".