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Рада на ближайшем заседании может назначить нового омбудсмена – Стефанчук

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В Раде нет кандидатур на должность омбудсмена, кроме внесенной Стефанчуком
В Раде нет кандидатур на должность омбудсмена, кроме внесенной Стефанчуком
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада может на ближайшем пленарном заседании рассмотреть вопрос о назначении своего уполномоченного по правам человека. Об этом сказал спикер Рады Руслан Стефанчук 25 июня в эфире телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, там будут подняты кадровые вопросы, в частности, я надеюсь, что парламент сможет назначить нового омбудсмена… и Украина получит нормального и полноценного омбудсмена", – сказал спикер, комментируя предстоящее заседание. 

По его словам, в парламенте нет кандидатур, кроме главы парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрия Лубинца (депутатская группа "За майбутнє").

"Право выдвижения [кандидатуры омбудсмена] имеет председатель Верховной Рады или 118 народных депутатов. Только я реализовал свое право на выдвижение кандидатуры, поэтому она будет вноситься в зал", – пояснил Стефанчук.

Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного по правам человека 31 мая. Решение поддержали 234 народных депутата.

21 июня Стефанчук сообщил, что предложил назначить на эту должность нардепа Лубинца.

Контекст:

Лубинец родом из Волновахи, с 1998-го по 2003 год учился на историческом факультете Донецкого национального университета, на кафедре международных отношений и внешней политики, а с 2008-го по 2013 год – на юридическом факультете Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

С 2010-го по 2014-й был депутатом Волновахского городского совета.

В 2014-м впервые стал нардепом (от Блока Петра Порошенко), был членом украинской делегации в ПАСЕ. В 2019 году второй раз избрался в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец в 60-м округе (Донецкая область) и стал членом депутатской группы "За майбутнє".

Теги: Верховная Рада, парламент, омбудсмен, Дмитрий Лубинец, Руслан Стефанчук, назначение
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