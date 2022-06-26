Рада на ближайшем заседании может назначить нового омбудсмена – Стефанчук

В Раде нет кандидатур на должность омбудсмена, кроме внесенной Стефанчуком Фото: rada.gov.ua

"Думаю, там будут подняты кадровые вопросы, в частности, я надеюсь, что парламент сможет назначить нового омбудсмена… и Украина получит нормального и полноценного омбудсмена", – сказал спикер, комментируя предстоящее заседание.

По его словам, в парламенте нет кандидатур, кроме главы парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрия Лубинца (депутатская группа "За майбутнє").

"Право выдвижения [кандидатуры омбудсмена] имеет председатель Верховной Рады или 118 народных депутатов. Только я реализовал свое право на выдвижение кандидатуры, поэтому она будет вноситься в зал", – пояснил Стефанчук.

Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного по правам человека 31 мая. Решение поддержали 234 народных депутата.

21 июня Стефанчук сообщил, что предложил назначить на эту должность нардепа Лубинца.