Увольнение Радой Денисовой подрывает независимость института омбудсмена в Украине – ООН

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 31 мая в Facebook мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Мы считаем, что сейчас как никогда для Украины важно иметь независимый и сильный институт, который сможет беспристрастно расследовать нарушения прав человека и поддерживать пострадавших в поиске справедливости и возмещении ущерба. Международные стандарты требуют, чтобы законодательство, регулирующее такие учреждения, содержало независимый и объективный процесс увольнения с четко определенными основаниями", – отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что в постановлении, принятом Радой по "неоправданно ускоренной процедуре", не объясняются причины увольнения Денисовой.

"Это решение ослабило независимость института и нарушит его работу. Мы призываем органы власти принять немедленные меры для обеспечения независимости уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и соблюдать международные стандарты в законодательстве и на практике", – указали в мониторинговой миссии ООН по правам человека.