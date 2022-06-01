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Увольнение Радой Денисовой подрывает независимость института омбудсмена в Украине – ООН

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31 мая Рада уволила Денисову с должности омбудсмена Украины
31 мая Рада уволила Денисову с должности омбудсмена Украины
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Увольнение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой "противоречит международным стандартам и подрывает независимость этого важного правозащитного института в Украине".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 31 мая в Facebook мониторинговой миссии ООН по правам человека.

"Мы считаем, что сейчас как никогда для Украины важно иметь независимый и сильный институт, который сможет беспристрастно расследовать нарушения прав человека и поддерживать пострадавших в поиске справедливости и возмещении ущерба. Международные стандарты требуют, чтобы законодательство, регулирующее такие учреждения, содержало независимый и объективный процесс увольнения с четко определенными основаниями", – отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что в постановлении, принятом Радой по "неоправданно ускоренной процедуре", не объясняются причины увольнения Денисовой.

"Это решение ослабило независимость института и нарушит его работу. Мы призываем органы власти принять немедленные меры для обеспечения независимости уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и соблюдать международные стандарты в законодательстве и на практике", – указали в мониторинговой миссии ООН по правам человека.

https://www.facebook.com/UNHumanRightsUkraine/posts/2184147855084579

Контекст:

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова была с марта 2018 года.

30 мая 2022 года Денисова заявила, что получила информацию о планируемом на 31 мая увольнении ее с должности путем объявления недоверия народными депутатами Украины. По ее словам, эта команда поступила от президента Владимира Зеленского. Денисова назвала такие планы незаконными, отметив, что ее избрали сроком на пять лет.

СМИ сообщали, что на должность омбудсмена претендуют три народных депутата от "Слуги народа" – Марьяна Безуглая (недавно предлагавшая командирам дать право расстреливать подчиненных), Александр Качура и Николай Тищенко, а также уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

Спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила 31 мая, что в Раде собрали подписи за выражение недоверия омбудсмену Денисовой. 

Член парламентского комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Фролов заявил, что Денисова "почти не выполняла своих полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей и детей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности". 

"Непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом", и "изнасилований детей" на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами, лишь вредила Украине и отвлекала внимание мировых СМИ от действительных потребностей Украины", – отметил Фролов.

31 мая Рада уволила Денисову. Решение поддержали 234 нардепа. Денисова заявила, что намерена обжаловать свое увольнение в суде.

Теги: Верховная Рада, Украина, ООН, Людмила Денисова, депутаты, парламент, омбудсмен, увольнение, нарушение, нардеп
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