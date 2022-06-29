Статья "Украинской правды" о работе экс-омбудсмена Денисовой вызвала дискуссию. Почему ее обсуждают, как отреагировали издание и сама Денисова

27 июня издание выпустило публикацию "От Facebook до допросов. Как омбудсмен Денисова выдумывала преступления россиян и потеряла должность".

Скриншот: pravda.com.ua

В материале сказано, что Денисова якобы распространяла недостоверную информацию о фактах сексуальных преступлений российских оккупантов в Украине. При этом журналисты ссылались на неназванных собеседников в правоохранительных органах, партии "Слуга народа" и офисе омбудсмена.

Журналисты выяснили, что после нападения России в офисе омбудсмена запустили горячую линию, куда обращались граждане по разным вопросам. В течение февраля-мая, по официальным данным, на эту линию поступили звонки от 50 тыс. человек. В марте, как сказано в публикации, Денисова решила запустить еще одну горячую линию, чтобы якобы разгрузить работников офиса омбудсмена и чтобы с более сложными обращениями работали профессионалы. Эта линия заработала в апреле, ее презентовали как проект, который поддерживает фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ. Возглавила проект психолог Александра Квитко – дочь Денисовой.

После запуска горячей линии, отметила "Украинская правда", Квитко и Денисова начали публиковать истории изнасилований, которые "были детализированными и сомнительными с точки зрения конфиденциальности жертв". Информацию омбудсмена, по данным журналистов, пытались подтвердить правоохранители, вызывали на допрос и саму Денисову, и ее дочь. По состоянию на июнь, как сообщил неназванный собеседник "Украинской правды" в прокуратуре, правоохранителям было известно о двух случаях сексуальных преступлений оккупантов против детей, хотя Денисова утверждала, что таких случаев больше.

На допросе, по данным издания, Денисова рассказала, что истории о преступлениях оккупантов узнавала от дочери, а дочь сказала, что передавала их матери "за чаепитием". По словам Квитко, за полтора месяца ее горячая линия приняла около 1040 звонков, из них 450 касались изнасилований детей, однако прокуроры, получив официальную выписку, выяснили, что за все время было всего 92 звонка. Неназванный источник сообщил изданию, что не под запись Денисова сказала прокурорам, что рассказывала эти жуткие истории, потому что хочет победы для Украины.

Издание сообщило, что получить комментарии ни у Денисова, ни у Квитко не удалось.

После выхода публикации в соцсетях разгорелась дискуссия. Критики отмечали, что фактически весь материал, который касается очень деликатной темы, построен на информации неназванных источников. Звучали мнения, что эту информацию против Украины будет использовать российская пропаганда.

Главный редактор "Громадського радіо" Татьяна Трощинская (она была среди подписантов обращения к Денисовой относительно освещения сексуальных преступлений в военное время) раскритиковала заголовок публикации.

"Я немного разбираюсь в заголовках и в том, как это работает, поэтому знаю, что многие не откроют саму статью и сделают вывод, плохой вывод, что якобы есть сомнения не в действиях Денисовой, а в самих преступлениях. И с моей точки зрения, это неправильно. Это вредно для дела справедливости наказания российских насильников, потому что они есть, массово. Преступления реальны", – написала она в Facebook.

Журналист Bihus.info Даниил Мокрик сообщил в Facebook, что сейчас работает над материалом об оккупации Херсонской области.

"Женщина из Херсона, у которой я об этом сам не спрашивал и к этому не подталкивал, сказала мне о двух случаях изнасилований маленьких детей. Именно из тех, которые описывались в сообщениях Денисовой. И не как о распространяющихся слухах, а как о том, что произошло у людей, которых моя собеседница знает", – написал Мокрик.

В комментариях он раскритиковал анонимность источников "Украинской правды".

"В УП себе уже давно решили, что ссылка на "источник, пожелавший остаться анонимным", – это такой западный стандарт. Но это работает далеко не всегда, не со всем и не, блин, в каждом третьем материале", – отметил журналист.

Раскритиковали материал и представители украинской власти, в частности, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, а также несколько нардепов от "Слуги народа" (среди них – Роксолана Пидласа и Виталий Безгин), которые были оппонентами Денисовой и добивались ее отставки.

"Журналисты могут и имеют право обращать внимание власти на баги системы, чтобы провоцировать реакцию и изменения – благородная миссия в государственной экосистеме. Но когда баг уже обнаружен и устранен (а человек, который этот баг постоянно юзал, процедурно уволен), целесообразность журналистской провокации вызывает как минимум сомнения. Зачем? Ради чего? Система же уже отреагировала и откорректировала баг? Мы живем в информационной войне, где вся пропагандистская машина врага работает на то, чтобы подорвать доверие к Украине. Особенно на внешних рынках. Нужно ли делать ему (врагу) щедрый пас? Были ли просчитаны все риски от подобных действий?" – написал Подоляк в Telegram.

В то же время правозащитница Татьяна Печончик поддержала "Украинскую правду". Она считает, что подобные публикации – "это про важность быть профессиональной и говорить правду, особенно во время войны".

После критики "Украинская правда" изменила заголовок на "От Facebook до допросов. Почему омбудсмен Денисова потеряла должность", а главный редактор издания Севгиль Мусаева спустя сутки объяснила, почему издание решило опубликовать материал в такой форме.

Скриншот: pravda.com.ua

Мусаева признала, что первая версия заголовка была не совсем удачной и "могла стать триггерной и воспринятой плохо из-за возможности манипуляции". Журналистка отметила, что еще до заявлений о сексуальных преступлениях оккупантов у редакции была информация, что Денисова могла распространять недостоверные данные. По словам Мусаевой, над этой темой уже работали иностранные журналисты, которые тоже не могли найти подтверждений словам Денисовой, поэтому в редакции "Украинской правды" решили, что лучше, чтобы это сделали украинские журналисты. Отвечая на обвинения, что статья построена на информации анонимных источников, Мусаева отметила, что это распространенная практика в западных СМИ, например, о подготовке России к вторжению в Украину масс-медиа сообщали тоже со ссылкой на источники.

"Мое личное мнение – коммуникацию темы сексуальных преступлений нужно начать с чистого листа. Только четкие доказательства преступлений, другое отношение к проверке информации о них, полная открытость во всем, кроме персональных данных жертв. Если этого не сделать, не отделить правду от лжи, все бы накапливалось и впоследствии ударило бы Украину реально сильно", – считает Мусаева.

28 июня Денисова дала интервью Харьковской правозащитной группе и прокомментировала публикацию и обвинения в свой адрес.

"У меня вопрос все-таки к этому тексту. Я его не читала, только увидела название и конец, что "это все – фейки". Понятно, что журналистка – адвокат Российской Федерации. И заказчики – тоже адвокаты Российской Федерации", – заявила Денисова.

Бывший омбудсмен сообщила, что ее дочь работала на горячей линии по контракту с ЮНИСЕФ.

"Они, как мне стало известно, через общественную организацию подписали контракты с этими психологами, работавшими на горячей линии. Среди них была моя дочь. Она и до этого работала с ЮНИСЕФ", – рассказала Денисова.

По ее словам, психологи передавали информацию, полученную по горячей линии, офису омбудсмена. Это были таблицы с общими данными.

"Это же конфиденциальная информация, там фамилий людей, которые обращались, нет. Например: "Женщина. Взрослая. Произошло изнасилование. Оказана помощь. Ей сообщили, что следует обратиться в правоохранительные органы", – рассказала Денисова.

Она заявила, что сама обратилась бы в правоохранительные органы, если бы жертвы сказали ей, что они на это согласны. В интервью каналу "Киев" Денисова объяснила, что многие жертвы не хотят об этом рассказывать, потому что "боятся расправы со стороны рашистов и дискриминации в нашем обществе". Она отметила, что могут пройти годы, пока жертвы решатся дать показания о сексуальных преступлениях. Денисова пересказала своей разговор с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович. Та рассказал ей, что после военного конфликта на территории бывшей Югославии некоторые жертвы, особенно мужчины, рассказывали об изнасилованиях только через 30 лет.

Бывший омбудсмен прямо не ответила на вопрос, занималась ли она верификацией информации, которая поступала на горячую линию. Она сказала, что омбудсмен только информирует о нарушениях прав человека, а поиском жертв и раскрытием преступлений должны заниматься следователи.

Денисова также возмутилась, что в материале цитируют информацию, якобы полученную от прокурора (в частности, о количестве звонков на горячую линию и материалы допроса), которая является тайной следствия. По словам Денисовой, информация, что звонков, поступивших на организованную с помощью ЮНИСЕФ горячую линию, было только 92, не соответствует действительности. Она утверждает, что это данные только по одному телефонному номеру, но их было больше.

"В проекте не было [одного] телефона, на который могут звонить граждане. Мы дополнительно по просьбе ЮНИСЕФ один телефон разместили на сайте уполномоченного. Но звонили и на другие телефоны, которые были в этом проекте", – сказала Денисова.