  "В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать". Тоня Матвиенко после возвращения в Украину презентовала песню "Жива вода". Аудио

"Разочарование – пожалуй, самый главный месседж в песне. В отношениях всегда случаются расстройства, но это не повод их завершать. Следует обнулиться и начать все с чистого листа", – анонсировала новый трек Матвиенко.

Автором слов и музыки новой песни артистки является ее коллега – украинская певица Lama.

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Контекст:

До войны Тоня Матвиенко со своей семьей проживала в доме матери, украинской певицы Нины Матвиенко. После нападения РФ на Украину певица вместе с дочерьми переехала в Португалию, а затем в Великобританию.

Муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине и занимается волонтерской деятельностью. 3 августа певица сообщила, что вернулась домой.