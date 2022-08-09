  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет

"Муж зарабатывает, но примерно 70% его бизнеса умножилось на ноль. Я безработная вообще, и теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет", – призналась певица.

По словам Приходько, все это время они с мужем живут на сбережения.

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Видео: Аліна Доротюк / YouTube