  Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет

"Муж зарабатывает, но примерно 70% его бизнеса умножилось на ноль. Я безработная вообще, и теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет", – призналась певица.
По словам Приходько, все это время они с мужем живут на сбережения.
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Приходько воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.
В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.
После нападения РФ на Украину Приходько с мужем и детьми переехала во Львовскую область, затем – всей семьей за границу, а в конце апреля вернулась в Киев.