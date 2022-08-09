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09 августа, 2022
 
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Приходько: Теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет

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Приходько: Муж зарабатывает, но примерно 70% его бизнеса умножилось на ноль
Приходько: Муж зарабатывает, но примерно 70% его бизнеса умножилось на ноль
Фото: prykhodko_fan / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 9 августа в интервью украинской журналистке Алине Доротюк призналась, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину осталась без работы.

"Муж зарабатывает, но примерно 70% его бизнеса умножилось на ноль. Я безработная вообще, и теперь я содержанка. Я не работаю, и это меня очень грызет", – призналась певица.

По словам Приходько, все это время они с мужем живут на сбережения. 

Война России против Украины. Главное  (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube
Контекст:

Приходько воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

После нападения РФ на Украину Приходько с мужем и детьми переехала во Львовскую область, затем – всей семьей за границу, а в конце апреля вернулась в Киев.

Теги: деньги, война России против Украины, Анастасия Приходько, певица
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