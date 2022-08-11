  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны

"В начале войны ты говорила, что выезжала с семьей, но скрывала, куда именно. Сейчас это уже не секрет?" – спросила у певицы Доротюк.
Артистка ответила на вопрос утвердительно. По словам Приходько, они выехали из Киевской области в первый день после начала войны.
"Я говорю: "Давай мы поедем во Львов". Мы просидели там 40 дней, а потом поехали в Венгрию, в Словакию – мы ехали к подруге в Италию. Побыли там где-то две недели и после Пасхи вернулись", – рассказала Приходько.
"Твой муж Александр, я так понимаю, мог выехать как многодетный отец? Трое детей", – уточнила журналистка.
"Да, да, да", – ответила певица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Приходько воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.
В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.
После нападения РФ на Украину Приходько с мужем и детьми переехала во Львовскую область, затем – всей семьей за границу, а в конце апреля вернулась в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.