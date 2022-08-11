Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2022
 
Новости

"Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Отцом сыновей Приходько является ее нынешний муж, старшую дочь певица родила от гражданского мужа Кухилавы
Отцом сыновей Приходько является ее нынешний муж, старшую дочь певица родила от гражданского мужа Кухилавы
Фото: prykhodko_fan / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 9 августа в интервью украинской журналистке Алине Доротюк призналась, в какую страну выезжала вместе с мужем и детьми из Украины после полномасштабного вторжения РФ.

"В начале войны ты говорила, что выезжала с семьей, но скрывала, куда именно. Сейчас это уже не секрет?" – спросила у певицы Доротюк.

Артистка ответила на вопрос утвердительно. По словам Приходько, они выехали из Киевской области в первый день после начала войны.

"Я говорю: "Давай мы поедем во Львов". Мы просидели там 40 дней, а потом поехали в Венгрию, в Словакию – мы ехали к подруге в Италию. Побыли там где-то две недели и после Пасхи вернулись", – рассказала Приходько.

"Твой муж Александр, я так понимаю, мог выехать как многодетный отец? Трое детей", – уточнила журналистка.

"Да, да, да", – ответила певица. 

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube

Война России против Украины. Главное  (обновляется)

Контекст:

Приходько воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

После нападения РФ на Украину Приходько с мужем и детьми переехала во Львовскую область, затем – всей семьей за границу, а в конце апреля вернулась в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. В связи с военным положением выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Есть несколько исключений из этого правила – в частности, выезжать за границу могут мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет.

Теги: Львов, Словакия, Венгрия, война России против Украины, Анастасия Приходько, певица, певица Анастасия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
Дмитрий ГОРДОН
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
  Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство
Дмитрий ГОРДОН
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
Гордон: Я единственный человек в Украине, против которого РФ применила такой спектр мер
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны
  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны
"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после скандального заявления организаторов об участии артистки из РФ
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои новые татуировки
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Педан рассказал, в какой стране будет учиться его дочь, окончившая гимназию с золотой медалью
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
  Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
Защищающий Украину режиссер Сенцов показал новое селфи, сделанное под Бахмутом
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
"Я всегда мечтала петь, но не получалось". Горовая спела вместе с вернувшейся в Киев Дорофеевой. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 