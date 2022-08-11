  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны

"В начале войны ты говорила, что выезжала с семьей, но скрывала, куда именно. Сейчас это уже не секрет?" – спросила у певицы Доротюк.

Артистка ответила на вопрос утвердительно. По словам Приходько, они выехали из Киевской области в первый день после начала войны.

"Я говорю: "Давай мы поедем во Львов". Мы просидели там 40 дней, а потом поехали в Венгрию, в Словакию – мы ехали к подруге в Италию. Побыли там где-то две недели и после Пасхи вернулись", – рассказала Приходько.

"Твой муж Александр, я так понимаю, мог выехать как многодетный отец? Трое детей", – уточнила журналистка.

"Да, да, да", – ответила певица.

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Видео: Аліна Доротюк / YouTube

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