Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео

"Песня о любви, которая живет вне времени и пространства", – написал артистка.
Каменских уточнила, что релиз новой композиции запланирован на 5 августа.
"Я слышала ее. Мне ставил Леша! Это суперхит! Я тебя поздравляю", – отреагировала украинская певица Оля Полякова, подразумевая украинского певца, мужа Каменских Алексея Потапенко.
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За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.
Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.