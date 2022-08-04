Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео

Каменских готовит презентацию трека о любви, которая живет вне времени и пространства Фото: kamenskux / Instagram

"Песня о любви, которая живет вне времени и пространства", – написал артистка.

Каменских уточнила, что релиз новой композиции запланирован на 5 августа.

"Я слышала ее. Мне ставил Леша! Это суперхит! Я тебя поздравляю", – отреагировала украинская певица Оля Полякова, подразумевая украинского певца, мужа Каменских Алексея Потапенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)