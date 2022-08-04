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04 августа, 2022
 
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Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео

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Каменских готовит презентацию трека о любви, которая живет вне времени и пространства
Каменских готовит презентацию трека о любви, которая живет вне времени и пространства
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 4 августа на своей странице в Instagram разместила видеофрагмент своей новой песни под названием "Коли мине війна".

"Песня о любви, которая живет вне времени и пространства", – написал артистка.

Каменских уточнила, что релиз новой композиции запланирован на 5 августа. 

"Я слышала ее. Мне ставил Леша! Это суперхит! Я тебя поздравляю", – отреагировала украинская певица Оля Полякова, подразумевая украинского певца, мужа Каменских Алексея Потапенко.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию.

Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: война, видео, Настя Каменских, Оля Полякова, певица, песня
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