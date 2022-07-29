Каменских на селфи из Тель-Авива показала своих два самых любимых цвета

За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию Фото: kamenskux / Instagram

На фото артистка позирует в гримерке перед зеркалом в желтых брюках и голубом топе.

"Фотовоспоминание о благотворительном концерте в Израиле в самых любимых в мире цветах", – подписала она фото.

Ранее певица писала, что концерт в Израиле состоялся 11 июля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)