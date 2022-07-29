Каменских на селфи из Тель-Авива показала своих два самых любимых цвета

На фото артистка позирует в гримерке перед зеркалом в желтых брюках и голубом топе.
"Фотовоспоминание о благотворительном концерте в Израиле в самых любимых в мире цветах", – подписала она фото.
Ранее певица писала, что концерт в Израиле состоялся 11 июля.
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За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию. Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.