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29 июля, 2022
 
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Каменских на селфи из Тель-Авива показала своих два самых любимых цвета

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За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию
За пять дней до войны Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 28 июля разместила в Instagram селфи, которое сделала после благотворительного концерта в Тель-Авиве (Израиль).

На фото артистка позирует в гримерке перед зеркалом в желтых брюках и голубом топе. 

"Фотовоспоминание о благотворительном концерте в Израиле в самых любимых в мире цветах",  подписала она фото.

Ранее певица писала, что концерт в Израиле состоялся 11 июля.

Контекст:

За пять дней до войны Каменских вместе с мужем, украинским рэпером Потапом выехала в Испанию. Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: Израиль, концерт, война России против Украины, Настя Каменских, певица
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