  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео

"Кацурин сейчас твоя половинка, да? – спросил у певицы ведущий Руслан Сеничкин. – Опиши его, пожалуйста".
"Да что ж такое?!" – возмутилась вопросом певица.
"Любовь есть?" – уточнил ведущий.
"Есть, конечно", – призналась Дорофеева.
"Ну и прекрасно", – завершил разговор Сеничкин.
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.
3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.