  Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео

Дорофеева сообщила, что рассталась с Dantes в марте 2022 года Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"Кацурин сейчас твоя половинка, да? – спросил у певицы ведущий Руслан Сеничкин. – Опиши его, пожалуйста".

"Да что ж такое?!" – возмутилась вопросом певица.

"Любовь есть?" – уточнил ведущий.

"Есть, конечно", – призналась Дорофеева.

"Ну и прекрасно", – завершил разговор Сеничкин.

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Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube