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19 августа, 2022
 
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Дорофеева ответила, есть ли между ней и Кацуриным любовь. Видео

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Дорофеева сообщила, что рассталась с Dantes в марте 2022 года
Дорофеева сообщила, что рассталась с Dantes в марте 2022 года
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева в эфире канала "1+1" отказалась отвечать на вопрос об отношениях со своим новым бойфрендом, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

"Кацурин сейчас твоя половинка, да? – спросил у певицы ведущий Руслан Сеничкин. – Опиши его, пожалуйста".

"Да что ж такое?!" – возмутилась вопросом певица.

"Любовь есть?" – уточнил ведущий.

"Есть, конечно", – призналась Дорофеева. 

"Ну и прекрасно", – завершил разговор Сеничкин. 

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет. 

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. 

Теги: любовь, Надя Дорофеева, Руслан Сеничкин, Dantes, ведущий, Михаил Кацурин
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