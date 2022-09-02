Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку

"Вы вернулись в Москву? Что первым делом захотелось сделать?" – спросили у певицы российские журналисты.

"Много чего. Морду набить одному человеку", – ответила Пугачева, не став называть его имя.

После публикации в сети фрагмента с ее комментарием артистка в Instagram упомянула российского пропагандиста Владимира Соловьева, отметив, что тот может лопнуть от злости и хамства.

Контекст:

Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в России началась травля ее мужа, российского шоумена Максима Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

О возвращении Пугачевой в РФ стало известно 27 августа.

Соловьев в своих блогах и на российских пропагандистских каналах неоднократно осуждал Пугачеву и Галкина за выезд из страны и неоказание поддержки режиму Путина. После возвращения Пугачевой в РФ Соловьев в программе "Полный контакт" заявил, что начиная с 1990-х годов она получала деньги за поддержку "разнообразных политических кандидатов". Об этом сообщило издание StarHit.