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02 сентября, 2022
 
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Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку

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Пугачева вернулась в РФ в августе
Пугачева вернулась в РФ в августе
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Российская певица Алла Пугачева, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что после возвращения в РФ хотела бы "набить морду одному человеку". Видео с ее комментарием опубликовано в российском Telegram-канале Super.

"Вы вернулись в Москву? Что первым делом захотелось сделать?" – спросили у певицы российские журналисты.

"Много чего. Морду набить одному человеку", – ответила Пугачева, не став называть его имя.

После публикации в сети фрагмента с ее комментарием артистка в Instagram упомянула российского пропагандиста Владимира Соловьева, отметив, что тот может лопнуть от злости и хамства.

Контекст:

Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в России началась травля ее мужа, российского шоумена Максима Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

О возвращении Пугачевой в РФ стало известно 27 августа.

Соловьев в своих блогах и на российских пропагандистских каналах неоднократно осуждал Пугачеву и Галкина за выезд из страны и неоказание поддержки режиму Путина. После возвращения Пугачевой в РФ Соловьев в программе "Полный контакт" заявил, что начиная с 1990-х годов она получала деньги за поддержку "разнообразных политических кандидатов". Об этом сообщило издание StarHit.

Теги: Алла Пугачева, Владимир Соловьев, война России против Украины
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