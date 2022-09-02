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02 сентября, 2022
 
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"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве

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Пугачева в конце августа вернулась в РФ
Пугачева в конце августа вернулась в РФ
Фото: igorgulyaevofficial / Instagram

Российская певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram 1 сентября опубликовала пост, в котором рассказала, что может произойти с кремлевским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", – написала она.

Пост певица сопроводила коллажем из снимков Соловьева и своим фото с супругом, российским шоуменом Максимом Галкиным.

Контекст:

Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в России началась травля Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

О возвращении Пугачевой в РФ стало известно 27 августа.

Соловьев в своих блогах и на российских пропагандистских каналах неоднократно осуждал Пугачеву и Галкина за выезд из страны и неоказание поддержки режиму Путина. После возвращения Пугачевой в РФ Соловьев в программе "Полный контакт" заявил, что начиная с 1990-х годов она получала деньги за поддержку "разнообразных политических кандидатов". Об этом сообщило издание StarHit.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Украина, Кремль, пропаганда, Владимир Соловьев, Максим Галкин, певица, фото, шоумен
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