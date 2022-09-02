"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве

"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", – написала она.
Пост певица сопроводила коллажем из снимков Соловьева и своим фото с супругом, российским шоуменом Максимом Галкиным.
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Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в России началась травля Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
О возвращении Пугачевой в РФ стало известно 27 августа.
Соловьев в своих блогах и на российских пропагандистских каналах неоднократно осуждал Пугачеву и Галкина за выезд из страны и неоказание поддержки режиму Путина. После возвращения Пугачевой в РФ Соловьев в программе "Полный контакт" заявил, что начиная с 1990-х годов она получала деньги за поддержку "разнообразных политических кандидатов". Об этом сообщило издание StarHit.