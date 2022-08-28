"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео

С помощью хештегов Гуляев отметил, что видео было снято в Москве возле его бутика.
Певица, позируя в кадре, ногой открыла дверь и вышла из машины. Во время разговора со стилистом Пугачева заявила, что уже давно вернулась в РФ, но заехать к нему "никак не могла собраться".
"Аллуся, как же тебя не хватало", – подписал он видео.
В комментарии российскому "5 каналу" Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядок". "В моей голове, в вашей голове", – добавила она.
Вернулся ли в РФ вместе с Пугачевой ее муж, российский шуомен Максим Галкин, не сообщается.
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Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в России началась травля Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.
На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.