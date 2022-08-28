Бульвар Шоубиз
 
28 августа, 2022
 
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"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео

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Пугачева вместе с мужем и детьми выехала за границу, так как в РФ началась травля осудившего нападение РФ на Украину Галкина
Пугачева вместе с мужем и детьми выехала за границу, так как в РФ началась травля осудившего нападение РФ на Украину Галкина
Фото: igorgulyaevofficial / Instagram

Российский дизайнер Игорь Гуляев, который является стилистом российской певицы Аллы Пугачевой, 27 августа опубликовал в Instagram ролик с ее участием.

С помощью хештегов Гуляев отметил, что видео было снято в Москве возле его бутика. 

Певица, позируя в кадре, ногой открыла дверь и вышла из машины. Во время разговора со стилистом Пугачева заявила, что уже давно вернулась в РФ, но заехать к нему "никак не могла собраться".

"Аллуся, как же тебя не хватало", – подписал он видео.

В комментарии российскому "5 каналу" Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядок". "В моей голове, в вашей голове", добавила она.

Вернулся ли в РФ вместе с Пугачевой ее муж, российский шуомен Максим Галкин, не сообщается.


Контекст:

Пугачева до возвращения в РФ жила за границей. Она выехала туда вместе с мужем и детьми после того, как в России началась травля Галкина, осудившего нападение России на Украину. В стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин
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