"Аллуся, как же тебя не хватало". Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядки в головах" россиян. Видео

Пугачева вместе с мужем и детьми выехала за границу, так как в РФ началась травля осудившего нападение РФ на Украину Галкина Фото: igorgulyaevofficial / Instagram

С помощью хештегов Гуляев отметил, что видео было снято в Москве возле его бутика.

Певица, позируя в кадре, ногой открыла дверь и вышла из машины. Во время разговора со стилистом Пугачева заявила, что уже давно вернулась в РФ, но заехать к нему "никак не могла собраться".

"Аллуся, как же тебя не хватало", – подписал он видео.

В комментарии российскому "5 каналу" Пугачева заявила, что вернулась в РФ "наводить порядок". "В моей голове, в вашей голове", – добавила она.

Вернулся ли в РФ вместе с Пугачевой ее муж, российский шуомен Максим Галкин, не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИГОРЬ ГУЛЯЕВ (@igorgulyaevofficial)



