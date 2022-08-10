"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

По словам Галкина, ему на снимке примерно 26 лет, а его будущей на тот момент жене – 53.

"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф, имя выпало из головы, простите. Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю", – подписал снимок Галкин.

"Алла Борисовна за каменной стеной", – отреагировали поклонники.

"Столько лет прошло, а любовь только крепче. Навсегда", – написали фолловеры.

"Мог бы ты себе представить тогда, что это твоя судьба?" – прокомментировали фото подписчики.