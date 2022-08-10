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10 августа, 2022
 
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"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53

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Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 10 августа разместил в Instagram архивное черно-белое фото, на котором запечатлен вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой.

По словам Галкина, ему на снимке примерно 26 лет, а его будущей на тот момент жене – 53.

"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф, имя выпало из головы, простите. Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал, а уже скучаю", – подписал снимок Галкин.

"Алла Борисовна за каменной стеной", – отреагировали поклонники.

"Столько лет прошло, а любовь только крепче. Навсегда", – написали фолловеры.

"Мог бы ты себе представить тогда, что это твоя судьба?" – прокомментировали фото подписчики.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть взрослая дочь – певица Кристина Орбакайте.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, семья
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