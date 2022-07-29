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29 июля, 2022
 
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"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео

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Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Галкин и Пугачева поженились в 2011 году
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин выступил с концертом в Анталье (Турция). Фрагмент выступления он разместил на своей странице в Instagram.

На видео Галкин запечатлен во время исполнения песни из репертуара своей жены, российской певицы Аллы Пугачевой "Арлекино". 

"Огромный мир замкнулся для меня
В арены круг и маску без лица.
Я  шут, я  Арлекин, я  просто смех
Без имени и, в общем, без судьбы.
Какое, право, дело вам до тех,
Над кем пришли повеселиться вы?"  спел Галкин. 

"Молодец, Максим. И никого не бойтесь",  поддержали Галкина поклонники.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть взрослая дочь – певица Кристина Орбакайте.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

Теги: Турция, флаг, война России против Украины, Анталья, Максим Галкин
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