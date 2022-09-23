Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной

Дорофеева состоит в отношениях с ресторатором Кацуриным Фото: nadya.do.do / Instagram

Певица в том числе ответила на вопрос, что никогда не смогла бы простить любимому человеку.

"Я никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной", – сказала она.