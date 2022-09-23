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23 сентября, 2022
 
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Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной

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Дорофеева состоит в отношениях с ресторатором Кацуриным
Дорофеева состоит в отношениях с ресторатором Кацуриным
Фото: nadya.do.do / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева стала героиней рубрики "Без вопросов", которая 23 сентября вышла на канале ТЕТ.

Певица в том числе ответила на вопрос, что никогда не смогла бы простить любимому человеку.

"Я никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной", – сказала она.

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с мужем, украинским певцом Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой.

Новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Он и ее муж были друзьями

У Кацурина есть двое детей от предыдущих отношений с украинским ресторатором и основательницей модного бренда Дарьей Кацуриной: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). Весной 2022 года они сообщили, что расстались.

В настоящее время Кацурина состоит в отношениях с мужем Дорофеевой.

Теги: Надя Дорофеева, певица
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