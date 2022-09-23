Дорофеева: Никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной

Певица в том числе ответила на вопрос, что никогда не смогла бы простить любимому человеку.
"Я никогда не прощу любимому человеку плохих слов за спиной", – сказала она.
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с мужем, украинским певцом Dantes. Официально артисты остаются мужем и женой.
Новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Он и ее муж были друзьями.
У Кацурина есть двое детей от предыдущих отношений с украинским ресторатором и основательницей модного бренда Дарьей Кацуриной: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). Весной 2022 года они сообщили, что расстались.
В настоящее время Кацурина состоит в отношениях с мужем Дорофеевой.