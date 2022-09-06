"Хайп разводят". Дорофеева высказалась после публичного высмеивания бывшим мужем ее романа с Кацуриным

Дорофеева после расставания с мужем объявила о романе с его другом Фото: nadyadorofeevanadya / Instagram

В подписи к снимку артистка дала определение термину "хайп".

"Ажиотаж, кричащая реклама, в том числе обман, эмоциональное возбуждение. Важно, что хайп разводят вокруг чего-то или кого-то, актуального на данный момент", – написала она.

Певица не стала уточнять, в связи с чем решила высказаться на эту тему, но накануне ее муж, украинский певец Dantes во время своего стендап-выступления высмеял их расставание и ее новые отношения с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram