"Хайп разводят". Дорофеева высказалась после публичного высмеивания бывшим мужем ее романа с Кацуриным

В подписи к снимку артистка дала определение термину "хайп".
"Ажиотаж, кричащая реклама, в том числе обман, эмоциональное возбуждение. Важно, что хайп разводят вокруг чего-то или кого-то, актуального на данный момент", – написала она.
Певица не стала уточнять, в связи с чем решила высказаться на эту тему, но накануне ее муж, украинский певец Dantes во время своего стендап-выступления высмеял их расставание и ее новые отношения с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Он и ее муж были друзьями. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
У Михаила Кацурина есть двое детей – дочь Александра и сын Иван. Их мать – коллега Кацурина Дарья.
19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что они больше не пара.
4 сентября Кацурина и муж Дорофеевой заявили, что состоят в отношениях.