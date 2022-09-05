Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом

Она отметила, что автором фото является американский фотограф Сторм Сантос. Актриса позирует в кадре с распущенными волосами, подперев рукой подбородок.

"У нас была дружба с первого взгляда. Так благодарна, что мне выпала честь работать с таким невероятным фотографом, человеком и другом", – написала актриса.

Контекст:

Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. Для каждого из родителей она стала первенцем.

В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

В июле 2021 года стало известно, что Панеттьери возобновила отношения со своим прежним возлюбленным Брайаном Хикерсоном, который вышел из тюрьмы спустя 45 дней после заключения за многократное избиение актрисы.

Кличко личную жизнь не афиширует.