Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем

Дорофеева о муже: Мы понимали, что мы друзья Фото: nadya.do.do / Instagram

По словам артистки, их расставание было очень сложным.

"Мы разговаривали об этом полгода постоянно. Мы понимали, что мы друзья. Мы понимали это, но все равно хотелось попытаться еще, – призналась она. – Нам очень хорошо жилось, но оно уже не работает – как мужчина и женщина".

Комментируя последний совместный отпуск с мужем, певица подчеркнула, что тогда они оба понимали, что дают себе последний шанс.

"В эту поездку мы ехали и понимали, что даем как бы последний шанс. Но мы уже отдыхали больше как друзья", – призналась Дорофеева.

После возвращения из отпуска супруги приняли решение разойтись.

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