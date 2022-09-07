Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем

По словам артистки, их расставание было очень сложным.
"Мы разговаривали об этом полгода постоянно. Мы понимали, что мы друзья. Мы понимали это, но все равно хотелось попытаться еще, – призналась она. – Нам очень хорошо жилось, но оно уже не работает – как мужчина и женщина".
Комментируя последний совместный отпуск с мужем, певица подчеркнула, что тогда они оба понимали, что дают себе последний шанс.
"В эту поездку мы ехали и понимали, что даем как бы последний шанс. Но мы уже отдыхали больше как друзья", – призналась Дорофеева.
После возвращения из отпуска супруги приняли решение разойтись.
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Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Он и ее муж были друзьями. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
У Михаила Кацурина есть двое детей – дочь Александра и сын Иван. Их мать – коллега Кацурина Дарья.
19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что они больше не пара.
4 сентября Кацурина и муж Дорофеевой также заявили, что состоят в отношениях.