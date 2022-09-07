"Что-то заплаканная", "Потеряла кроссовок". Дорофеева в теплых носках и мини пожаловалась на плохой день

Певица позирует в кадре в сером костюме, состоящем из удлиненного пиджака и мини-юбки. Ее образ дополнили серые теплые носки. Во время съемки Дорофеева стояла, обутая в один кроссовок.
"Крейзи дей тудей", – подписала фото артистка.
"Ты что-то, девушка, заплаканная. Что случилось?" – обратили внимание подписчики на лицо Дорофеевой.
"Надя, ты потеряла кроссовок", – написали фолловеры.
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Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.