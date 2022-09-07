"Что-то заплаканная", "Потеряла кроссовок". Дорофеева в теплых носках и мини пожаловалась на плохой день

Певица позирует в кадре в сером костюме, состоящем из удлиненного пиджака и мини-юбки. Ее образ дополнили серые теплые носки. Во время съемки Дорофеева стояла, обутая в один кроссовок.

"Крейзи дей тудей", – подписала фото артистка.

"Ты что-то, девушка, заплаканная. Что случилось?" – обратили внимание подписчики на лицо Дорофеевой.

"Надя, ты потеряла кроссовок", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)