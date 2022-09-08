"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке

"О послевкусии. Есть одна вещь, о которой мы часто забываем: стараться быть честными по отношению к себе и другим и видеть в людях лучше всего. В последнее время особенно об этом упоминаю", – написала она.
Дорофеева призналась, что книга "Мужчина по имени Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана оставила у нее трогательное послевкусие.
"Я еще раз убедилась, что не стоит делать внезапные выводы о человеке, пока не узнаешь его в совершенстве. Сначала он может тебя отталкивать, даже раздражать, а потом открыться с неожиданной стороны и приятно удивить", – заявила певица.
В финале она обратилась к своим подписчикам.
"Друзья, читайте книги, мойте руки с мылом и помните: любовь и честность спасут мир", – заверила певица.
Пост она сопроводила собственным снимком, на котором запечатлена в футболке свободного кроя, джинсах и бейсболке.
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Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с мужем, певцом Владимиром Дантеса (Dantes).
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Он и ее муж были друзьями. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.