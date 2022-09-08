"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке

Дорофеева: Не стоит делать внезапные выводы о человеке, пока не узнаешь его в совершенстве Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"О послевкусии. Есть одна вещь, о которой мы часто забываем: стараться быть честными по отношению к себе и другим и видеть в людях лучше всего. В последнее время особенно об этом упоминаю", – написала она.

Дорофеева призналась, что книга "Мужчина по имени Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана оставила у нее трогательное послевкусие.

"Я еще раз убедилась, что не стоит делать внезапные выводы о человеке, пока не узнаешь его в совершенстве. Сначала он может тебя отталкивать, даже раздражать, а потом открыться с неожиданной стороны и приятно удивить", – заявила певица.

В финале она обратилась к своим подписчикам.

"Друзья, читайте книги, мойте руки с мылом и помните: любовь и честность спасут мир", – заверила певица.

Пост она сопроводила собственным снимком, на котором запечатлена в футболке свободного кроя, джинсах и бейсболке.