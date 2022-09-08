"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью

"Я очень влюбилась в парня, он был женат, а мне было на это безразлично, на нее безразлично, я делала все, чтобы он пошел ко мне. Он ушел и женился на мне. Я повзрослела и много думала о себе и о своих поступках. Мне было стыдно и плохо, когда я поняла, как больно сделала этой девушке, я даже этому парню говорила, что ко мне это вернется. Так и случилось", – написала она.

26-летняя ресторатор не стала называть имени своего возлюбленного, но, вероятно, речь идет о 34-летнем Михаиле Кацурине, который стал ее первым мужем. Для него брак с Кацуриной был вторым.

Сейчас он состоит в отношениях с украинской певицей Надей Дорофеевой, а Кацурина живет вместе с мужем певицы Dantes.

7 сентября Дорофеева призналась, что рассталась с мужем, так как они перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной. Комментируя роман с Кацуриным, артистка заявила, что они "просто влюбились".

Скриншот: grls’ club katsurina /Telegram