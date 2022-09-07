Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа

"Мы влюбились. Все очень просто – мы влюбились", – сказала певица.
По словам артистки, они с Кацуриным публично признались, что состоят в отношениях только потому, что их начали видеть вместе.
Дорофеева не уточнила, начался ли их роман до расставания с мужем, или после.
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является Кацурин. Он и ее муж были друзьями. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
У Михаила Кацурина есть двое детей – дочь Александра и сын Иван. Их мать – коллега Кацурина Дарья.
19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что они больше не пара.
4 сентября Кацурина и муж Дорофеевой также заявили, что состоят в отношениях.
7 сентября Дорофеева впервые озвучила причину расставания с мужем. По словам певицы, они стали друзьями и перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной.