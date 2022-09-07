Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа

Дорофеева о Кацурине: Мы влюбились Фото: nadya.do.do / Instagram

"Мы влюбились. Все очень просто – мы влюбились", – сказала певица.

По словам артистки, они с Кацуриным публично признались, что состоят в отношениях только потому, что их начали видеть вместе.

Дорофеева не уточнила, начался ли их роман до расставания с мужем, или после.