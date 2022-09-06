Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. В этот день президент сделал совместное селфи с женой, которое она опубликовала в своем микроблоге. Сейчас это фото стоит на аватарке официальной страницы Зеленской в Instagram.

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Сегодня Зеленские редко делятся снимками своих детей, а в 2019 году по случаю Дня защиты детей они обнародовали семейную фотосессию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

В ноябре 2019 года Зеленский вместе с женой и детьми снялся для обложки украинского журнала Vogue.

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Спустя год после инаугурации фото Зеленских в День вышиванки в нарядах от известного украинского производителя вызвало дискуссию в сети.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленские разъехались и долгое время не публиковали совместные фото. Автором их первой фотосессии во время войны стала американский фотограф Энни Лейбовиц. Эти фото опубликовал американский журнал Vogue.

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