Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. В этот день президент сделал совместное селфи с женой, которое она опубликовала в своем микроблоге. Сейчас это фото стоит на аватарке официальной страницы Зеленской в Instagram.
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Сегодня Зеленские редко делятся снимками своих детей, а в 2019 году по случаю Дня защиты детей они обнародовали семейную фотосессию.
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В ноябре 2019 года Зеленский вместе с женой и детьми снялся для обложки украинского журнала Vogue.
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Спустя год после инаугурации фото Зеленских в День вышиванки в нарядах от известного украинского производителя вызвало дискуссию в сети.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленские разъехались и долгое время не публиковали совместные фото. Автором их первой фотосессии во время войны стала американский фотограф Энни Лейбовиц. Эти фото опубликовал американский журнал Vogue.
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Владимир Зеленский и Елена Кияшко познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленская вместе с детьми осталась в Украине.