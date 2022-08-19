В Украине создают клинику протезирования Superhumans. Амбассадорами станут Стинг и Шрайбер, а Зеленская вошла в попечительский совет

"Superhumans – это центр протезирования, реконструкции и лечения ПТСД для взрослых и детей. Специализированная клиника по работе с военными травмами и психологическому восстановлению во Львовской области. Мы берем у государства в аренду большой девятиэтажный корпус военного госпиталя, отремонтируем и оборудуем его, привлечем лучшую медицинскую команду и уже в первой половине 2023 года начнем принимать пациентов", – рассказал он.

Как отметил Ставницер, война изменила украинцев.

"Чертова война сделала нас другими. Мы все осиротели, обнажились, задохнулись от слез, потом воспряли, потом снова задохнулись, и так по кругу. Одновременно испытывать грандиозную гордость и величайшую скорбь. Мечтать, чтобы все это закончилось прямо сейчас, в то же время не имея сомнений, что бороться мы будем до конца без компромиссов, сколько бы это ни длилось. Примерно так устроены сейчас украинцы. Чертова война принесла и много поддержки. Много сильных и светлых людей притянулось друг к другу. Таких людей, которые не могут просто обсуждать горе, – они могут только бесконечно что-то делать, чтобы горе остановить. Именно так родился проект Superhumans, – написал бизнесмен. – Большая цель Superhumans – не позволить чертовой войне иметь на нас – самую смелую нацию на планете – слишком долгое влияние после победы. Не позволить тем, кто перенес страшные ранения и травмы, стать людьми с ограниченными возможностями".

Ставницер рассказал, что когда идея о создании клиники была оформлена в слова, "началась магия". К проекту присоединилась первая леди Украины Елена Зеленская. Она войдет в состав попечительского совета медучреждения.

Первая леди, рассказывая в Facebook о создании клиники, вспомнила историю Натальи Степаненко и ее 11-летней дочери Яны, которые потеряли конечности (мама осталась без одной ноги, а дочь – без обеих) в результате обстрела вокзала Краматорске Донецкой области и сейчас проходят протезирование и реабилитацию в США, а также Александры Филипчук из Киевской области, которая в марте лишилась руки, а сейчас ждет протезирования в США (девочке поставят высокотехнологичный протез, и она сможет двигать пальцами).

"Скоро вернуть все отобранные агрессором возможности можно будет, не выезжая из Украины. В скором времени наши врачи смогут делать то же самое на родине. Во Львовской области создают клинику Superhumans Center, чтобы такие люди, как Наталья, Яна, Саша, почувствовали, что они настоящие супергерои, которых испытания сделают только сильнее", – написала она.

"Мы хотим, чтобы в школе ребенок с протезом воспринимался одноклассниками как Оптимус Прайм – самый сильный в мире трансформеров, а не как "мальчик с желтой пластмассовой рукой", – добавил Ставницер.

На Facebook-странице проекта сообщается, что в клинике будут работать более 100 врачей. Команду планируют собрать из лучших специалистов мира. Клиника, как говорится в презентации, будет в Винниках под Львовом.

"Superhumans начинает подготовку к реконструкции и проводит фандрайзинговую кампанию. Клиника является некоммерческой организацией, которая по договору лизинга проведет модернизацию и оборудование уже функционирующей государственной больницы во Львовской области. Впоследствии возможно масштабирование Superhumans в другие регионы Украины. Бюджетное финансирование клиники на этапе реконструкции не предусмотрено. Superhumans будет руководить независимый совет директоров и медицинский совет. Работа клиники будет финансироваться донорами, которые примут участие в фандрайзинговой кампании. Аудит деятельности Superhumans будет делать одна из компаний так называемой "Большой четверки". Фандрайзинговая кампания для поддержки Superhumans начнется в сентябре в США. Учредители намерены также презентовать проект в Великобритании и впоследствии – встранах ЕС", – сообщили на странице проекта.

Амбассадорами Superhumans Center уже стали:

исполнительный директор и основатель фонда семьи британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin United Джин Оельванг;

актриса и активистка Труди Стайлер и ее муж – британский певец Стинг;

голливудский актор Лиев Шрайбер;

известный американский изобретатель, основатель компании Not Impossible Lab Мик Эбелинг.

В медицинский совет центра на данный момент вошли:

министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко;

американский черепно-лицевой хирург Питер Костянтино;

главврач клиники "Эдем", кардиолог Алексей Башкирцев.

https://www.facebook.com/Superhumans.Center/posts/pfbid028PyasFaMLChiXUA9PryjdPjcxLZwFe5LttD8P3dsKSgfr4oSBUWnDT8p6S2u6FGhl Генеральным директором Superhumans Center будет Ольга Руднева, которая долгое время возглавляла благотворительный фонд "АнтиСнід Україна".

"Такой звездный состав сильно обнадеживает меня в правильности выбранного направления. Плохие идеи не привлекают подобных команд. Вчера мы собрались в Винниках, на будущей локации, чтобы лучше представить себе планировочные решения, пути пациентов, внутреннюю логистику и прочее. А накануне свозили гостей в госпиталь в Макаров, в Гостомель к "Мріє", в Бучу. Возвращаясь к началу моего поста, мы хотели, чтобы наши иностранные друзья тоже стали немного устроены так же, как сейчас украинцы – и они, похоже, стали", – отметил Ставницер.

Он сообщил, что Superhumans Center ищет возможности обмена опытом с медицинскими специалистами, которые работают с протезированием и реконструкцией много лет и имеют в этих сферах существенные наработки.

"Если это вы или вы знаете таких, пожалуйста, заходите на сайт superhumans.com и заполняйте форму. Мы с большой радостью примем и выслушаем желающих стать донорами и партнерами проекта. Пока тоже через сайт или в личные сообщения членам команды, в первую очередь – [сооснователю Superhumans Center, члену набсовета TIS] Филипу Грушко. Большие встречи с большими донорами мы начнем с сентября, но разговаривать готовы уже", – добавил бизнесмен.